Вы можете изменить интенсивность вибрации Sonicare на ручке зубной щетки или в приложении. Разные способы изменения интенсивности вибрации зубной щетки Sonicare см. ниже.
Выбор интенсивности на Sonicare Prestige 9900
На вашей зубной щетке по умолчанию выбрана высокая интенсивность. При этом горит самый большой индикатор интенсивности.
Средний индикатор означает среднюю интенсивность.
Нижний индикатор означает низкую интенсивность.
Вы можете изменить настройки во время сеанса чистки нажатием индикаторов интенсивности в приложении Sonicare.
Выбор интенсивности на DiamondClean Smart
Ваша зубная щетка располагает тремя уровнями интенсивности: низким, средним и высоким. Интенсивность будет автоматически выбираться в зависимости от выбранной вами чистящей насадки. Во время чистки интенсивность можно изменить нажатием кнопки выбора режима/интенсивности. Эту функцию нельзя настраивать, если щетка находится в режиме ожидания или выключена.
Выбор интенсивности с помощью кнопки питания
Некоторые зубные щетки Sonicare располагают настройками интенсивности, однако на некоторых отсутствуют светодиодные индикаторы. На таких моделях интенсивность можно изменить нажатием кнопки питания во время использования.
Выбор интенсивности на FlexCare Platinum
Ваша зубная щетка располагает тремя уровнями интенсивности: низким, средним и высоким. Чтобы повысить уровень интенсивности, нажмите кнопку +. Нажмите кнопку –, чтобы снизить интенсивность. Это действие доступно в любой момент цикла чистки.
Выбор интенсивности в приложении Sonicare (только модели Prestige)
Вы также можете изменить интенсивность вибрации зубной щетки Sonicare Prestige в приложении Sonicare. Принцип действия.
Откройте приложение Sonicare.
На экране подготовки к чистке коснитесь кнопки ^, чтобы открыть параметры зубной щетки: Коснитесь низкой, средней или высокой интенсивности в верхней половине экрана.
На экране обновления появится флажок. Индикация интенсивности успешно изменена. Вы также заметите эффект на ручке зубной щетки.