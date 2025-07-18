Выбор интенсивности для зубной щетки Sonicare

Вы можете изменить интенсивность вибрации Sonicare на ручке зубной щетки или в приложении. Разные способы изменения интенсивности вибрации зубной щетки Sonicare см. ниже.

Выбор интенсивности на Sonicare Prestige 9900 На вашей зубной щетке по умолчанию выбрана высокая интенсивность. При этом горит самый большой индикатор интенсивности. Средний индикатор означает среднюю интенсивность.

Нижний индикатор означает низкую интенсивность. Вы можете изменить настройки во время сеанса чистки нажатием индикаторов интенсивности в приложении Sonicare.

Выбор интенсивности на DiamondClean Smart Ваша зубная щетка располагает тремя уровнями интенсивности: низким, средним и высоким. Интенсивность будет автоматически выбираться в зависимости от выбранной вами чистящей насадки. Во время чистки интенсивность можно изменить нажатием кнопки выбора режима/интенсивности. Эту функцию нельзя настраивать, если щетка находится в режиме ожидания или выключена.

Выбор интенсивности с помощью кнопки питания Некоторые зубные щетки Sonicare располагают настройками интенсивности, однако на некоторых отсутствуют светодиодные индикаторы. На таких моделях интенсивность можно изменить нажатием кнопки питания во время использования.

Выбор интенсивности на FlexCare Platinum Ваша зубная щетка располагает тремя уровнями интенсивности: низким, средним и высоким. Чтобы повысить уровень интенсивности, нажмите кнопку +. Нажмите кнопку –, чтобы снизить интенсивность. Это действие доступно в любой момент цикла чистки.