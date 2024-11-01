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Как устанавливать аксессуары на Philips OneBlade?

Опубликован в 10 января 2023 года
Чтобы узнать, как устанавливать и снимать различные насадки для OneBlade, см. представленную ниже информацию. Обратите внимание, что не все аксессуары совместимы со всеми моделями OneBlade. Поставляемые с изделием аксессуары см. в инструкции по эксплуатации.

Установка насадок для подравнивания

Насадки для подравнивания имеют разную длину для бритья согласно вашим предпочтениям.
  • Чтобы прикрепить насадки для подравнивания бороды или волос на теле к OneBlade, удерживайте насадку для тела с двух сторон и надавите на нее в сторону лезвия.
  • Чтобы снять насадку, возьмитесь за нее с двух сторон и потяните с лезвия.
OneBlade, насадки для подравнивания

Установка насадки 5 в 1

Насадка 5 в 1 позволяет точно подравнивать бороду без застревания в бритве волос. Числа на диске означают длину волос в миллиметрах после подравнивания.  
  • Для установки насадки 5 в 1 на OneBlade удерживайте его диском вверх и закрепите крючками поверх задней части лезвия.
  • Аккуратно нажмите на насадку до щелчка. Нажмите и поверните диск для регулировки длины. Для выбора доступно 5 установок длины.
OneBlade, насадка 5 в 1

Установка защитной насадки

Используйте защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.
  • Чтобы прикрепить защитную насадку к OneBlade, удерживайте ее с двух сторон и надавите на нее в сторону лезвия.
  • Чтобы снять защитную насадку, нажмите на ее центр большим пальцем, а остальными пальцами сдвиньте ее с лезвия.
OneBlade, защитная насадка

Установка защитной насадки SkinProtect

Используйте защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи
  • Чтобы установить защитную насадку SkinProtect на устройство OneBlade, задвиньте один край лезвия в паз на устройстве и надавите на другой край до полной фиксации (до щелчка).
  • Чтобы снять защитную насадку, удерживайте один край лезвия между указательным и большим пальцами. Большим пальцем аккуратно сдвиньте верхний край лезвия вверх, чтобы снять его с устройства.
Защитная насадка OneBlade SkinProtect

Установка высокоточной насадки-триммера (только OneBlade Pro)

Высокоточная насадка для подравнивания позволяет подравнивать бороду до необходимой длины. Числа на диске означают длину волос в миллиметрах после подравнивания. 
  • Чтобы присоединить высокоточную насадку для подравнивания к OneBlade, закрепите переднюю часть насадки на лезвии, а затем надавите на заднюю часть насадки так, чтобы она зафиксировалась на корпусе прибора. Насадка должна зафиксироваться со щелчком.
  • Чтобы снять высокоточную насадку для подравнивания, потяните за заднюю часть насадки — она снимется с ручки — после чего сдвиньте насадку с лезвия.
OneBlade, высокоточная насадка для подравнивания

Установка защитного колпачка

Всегда устанавливайте защитный колпачок для защиты лезвия от повреждений во время транспортировки и хранения. Рекомендуется убирать изделие на хранение до следующего использования только после того, как оно полностью высохнет.
  • Чтобы установить защитный колпачок на OneBlade, закрепите его на верхней кромке лезвия и закройте крышку.
  • Чтобы снять защитный колпачок, откройте его снизу и сдвиньте с лезвия.
OneBlade, защитный колпачок

Ответы на часто задаваемые вопросы

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