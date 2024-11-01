Всегда устанавливайте защитный колпачок для защиты лезвия от повреждений во время транспортировки и хранения. Рекомендуется убирать изделие на хранение до следующего использования только после того, как оно полностью высохнет.

Чтобы установить защитный колпачок на OneBlade, закрепите его на верхней кромке лезвия и закройте крышку.

Чтобы снять защитный колпачок, откройте его снизу и сдвиньте с лезвия.