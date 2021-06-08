Моющий пылесос Philips: очистка твердых покрытий
Ваш моющий пылесос Philips поставляется с резервуаром для воды, одним регулятором подачи воды и двумя одинаковыми накладками из микрофибры для мытья полов. Установив эти аксессуары на насадку, вы сможете выполнять влажную уборку твердых напольных покрытий.
Влажная уборка с моделью Philips Aqua
Для влажной уборки жестких напольных покрытий с помощью пылесоса Philips Aqua выполните следующие действия:
- Наполните резервуар водой и по желанию добавьте в раствор несколько капель средства для очистки полов.
- Разместите накладку для мытья на полу и поместите сверху резервуар для воды. Совместите насадку с крючковыми механизмами фиксации. Прикрепите насадку к резервуару для воды.
- Включите устройство. Теперь вы можете одновременно выполнять сухую и влажную уборку.
- Для очистки более грязных участков используйте педаль Aqua Boost для подачи большего количества воды/раствора. Примечание для моделей XC8347 и XC8349 из серии Philips 8000: эти устройства не оснащены педалью, поскольку требуемое количество воды регулируется автоматически.
- Убрались? Снимите резервуар для воды с насадки. Снимите накладку с резервуара для воды, вылейте воду из резервуара и дайте ему высохнуть. Промойте накладку под проточной водой или постирайте в стиральной машине (макс. 60 °C).
Можно ли наливать в резервуар для воды теплую воду?
В резервуар для чистой воды можно наливать теплую или холодную воду. Вам не нужно наливать дистиллированную воду, можно использовать обычную водопроводную воду.
Можно ли использовать средство для очистки полов?
Если вы хотите использовать жидкое средство для очистки полов, убедитесь, что вы используете средство, не образующее большого количества пены. Поскольку резервуар для воды имеет объем 200 мл, необходимо добавлять в воду лишь несколько капель жидкого средства для очистки полов.
Как очищать резервуар для воды?
Для эффективной очистки резервуара для воды смешайте уксус и воду в пропорции один к трем. Встряхните резервуар для воды и поставьте его на водонепроницаемую поверхность. Слейте раствор из резервуара для воды, тщательно промойте его чистой водой и снова используйте по назначению.
Как часто нужно очищать резервуар для воды?
Выливайте воду из резервуара после каждого использования. Чтобы избавиться от остатков средства для очистки полов наполните резервуар свежей водой, закройте крышку, тщательно встряхните резервуар, после чего вылейте из него всю жидкость. Для тщательной очистки резервуара для воды рекомендуем добавлять в раствор уксус не реже раза в месяц.