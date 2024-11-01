Текущие модели бритвы Philips S9000 поставляются в двух различных вариантах. Чтобы узнать, какая версия бритвы у вас, посмотрите на заднюю сторону ручки (версия A или B), как показано на рисунке ниже.



Примечание. Иллюстрации ниже относятся только к новым бритвам модели S9000. Если вы пользуетесь более старой бритвой S9000 или бритвой другой серии, см. другие статьи.