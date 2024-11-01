Тщательно очищайте все компоненты как перед первым использованием, так и после каждого последующего сеанса в целях обеспечения гигиеничности. После каждого сеанса кормления разбирайте прибор и мойте компоненты в теплой воде с добавлением мыльного раствора. Убедитесь, что смыли все остатки пищи, после чего тщательно промойте детали водой. Если вы выполняете очистку кончика соски для кормления с помощью щетки, будьте осторожны, чтобы избежать повреждения соски.



После очистки стерилизуйте детали с помощью стерилизатора Philips Avent или поместив их в кипящую воду на 5 минут.