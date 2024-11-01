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Служба поддержки Philips

Как подготовить бутылочку и соску Philips Avent к первому использованию?

Опубликован в 5 февраля 2024 года
Тщательно очищайте все компоненты как перед первым использованием, так и после каждого последующего сеанса в целях обеспечения гигиеничности. После каждого сеанса кормления разбирайте прибор и мойте компоненты в теплой воде с добавлением мыльного раствора. Убедитесь, что смыли все остатки пищи, после чего тщательно промойте детали водой. Если вы выполняете очистку кончика соски для кормления с помощью щетки, будьте осторожны, чтобы избежать повреждения соски.

После очистки стерилизуйте детали с помощью стерилизатора Philips Avent или поместив их в кипящую воду на 5 минут.

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