Что входит в процесс подравнивания бороды?
Если вы найдете правильный способ ухода за бородой, вы сможете стремиться к равномерной длине, а также созданию идеальных усов и ровной линии роста волос на шее и щеках. Здесь вы узнаете, как добиться нужного результата.
Как подравнивать бороду
Шаг 1. Общее подравнивание бороды
Умойте лицо и бороду, а затем дайте им высохнуть. Если в комплект поставки триммера для бороды или мультистайлера входят различные гребни для бороды с креплением щелчком, их можно использовать для стрижки волос до нужной длины. Номер на гребне означает длину волос после стрижки. Просто закрепите нужный гребень на приборе до щелчка и начинайте подравнивание. Если ваш прибор поставляется с гребнем с регулируемой длиной, сначала выберите нужную установку длины.
Если ваше изделие поставляется с защитной насадкой, она может защитить вашу кожу при гладком бритье. Защитная насадка предназначена для комфортного и гладкого бритья при обеспечении полной защиты кожи. Насадка направляет кожу, обеспечивая гладкое бритье без ее повреждения лезвием.
Однако во время первого подравнивания гребень можно использовать с максимальной длиной, чтобы ознакомиться с возможностями продукта.
Перемещайте прибор против направления роста волос, чтобы избавиться от лишних волос. Повторяйте, постепенно выбирая установки с меньшей длиной, пока не будете довольны результатом.
Шаг 2. Создание контура
Для создания идеального контура коснитесь пальцем шеи немного выше кадыка и триммером состригите вертикальную полоску вниз от этого места. Продолжайте работу с триммером, смещая его в сторону, а затем вернитесь к центру и повторите действие с другой стороны от кадыка. Пропустите этот шаг, если хотите оставить щетину. Если вы подравниваете полную бороду, очень важно создать ровную линию роста волос на шее. Возникли проблемы? В нашем руководстве по созданию линии роста бороды вы найдете более подробную информацию.
Шаг 3. Бритье после подравнивания
Сбрейте оставшиеся волосы, которые остались ниже нового контура вашей бороды. Эти волоски можно удалить электробритвой Philips, триммером без насадки или ручным станком. Если ваше изделие поставляется с защитной насадкой, она может защитить вашу кожу при гладком бритье. При использовании триммера или защитной насадки установите режущий блок плоской частью к поверхности кожи и совершайте движения против направления роста волос для подравнивания до короткой длины.
Шаг 4. Выберите контур бороды на щеках
Если вам нравится естественный рост бороды на щеках, оставьте все как есть. Для более четкого контура побрейте щеки и придайте бороде нужную форму. Вы можете создать нужный контур на щеках, удерживая режущий блок перпендикулярно коже и перемещая устройство вверх или вниз с небольшим усилием. Чем ниже будет начинаться борода, тем более длинным будет казаться ваше лицо. Получите советы по формированию контура бороды на щеках здесь.
Шаг 5. Придание формы усам
Вы можете подровнять усы до той же длины, что и бороду, или оставить немного большую длину, чтобы сделать на них акцент. Для создания красивого контура усов по верхней губе закройте рот и улыбнитесь. Подровняйте усы (без насадки-триммера) так, чтобы они не доходили до верхней губы 1 мм (по желанию).