Умойте лицо и бороду, а затем дайте им высохнуть. Если в комплект поставки триммера для бороды или мультистайлера входят различные гребни для бороды с креплением щелчком, их можно использовать для стрижки волос до нужной длины. Номер на гребне означает длину волос после стрижки. Просто закрепите нужный гребень на приборе до щелчка и начинайте подравнивание. Если ваш прибор поставляется с гребнем с регулируемой длиной, сначала выберите нужную установку длины.

Однако во время первого подравнивания гребень можно использовать с максимальной длиной, чтобы ознакомиться с возможностями продукта.