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Служба поддержки Philips

Раздражение кожи после использования бритвы Philips

Опубликован в 26 August 2026
Если вы впервые пользуетесь бритвой Philips или заменили бритвенные головки, помните о том, что кожа сначала должна привыкнуть к воздействию новых бритвенных головок. Это означает, что после первых нескольких использований на коже может появляться небольшое раздражение. Подождите две-три недели, пока кожа привыкнет к новой бритве Philips. Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или кремом с алоэ вера либо не содержащим спирт средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи. Учтите, что для восстановления между сеансами коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.

Следуйте представленным ниже советам для максимально эффективного использования бритвы Philips без раздражения кожи и дискомфорта.
  • Перед использованием бритвы Philips обязательно очищайте кожу.  
  • Следите за тем, чтобы бритва плотно прилегала к коже.  
  • Немного надавите на бритву и медленно перемещайте режущий блок по коже круговыми движениями.  
  • Начните с подравнивания длинных и труднодоступных волосков.  
  • Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.
  • При очистке бритвенных головок, вращающихся и неподвижных ножей убедитесь, что они поставляются общим комплектом. Если вы случайно перепутаете вращающиеся и неподвижные ножи, может потребоваться несколько недель, чтобы восстановить оптимальное качество бритья.

Информация на данной странице относится к моделям: S5466/18 , SP9871/22 , S5466/17 , S9982/55 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/59 , S7782/50 , S7786/59 , S5583/10 , S5584/50 , S5585/10 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/38 , S5589/30 , S5589/38 , S7783/59 , S1332/41 , S1133/41 , S1131/41 , S1232/41 , S3232/52 , S3134/51 , S1231/41 , S1333/41 , S1110/04 , S3133/51 , S3333/54 , S7960/17 , S6640/44 , S6610/11 , S7910/16 , S5100/06 , S3350/06 , SP9861/16 , SP9862/14 , S9531/31 , SW9700/67 , SW5700/07 , SW6700/14 , SW7700/67 , S5530/06 , S5550/44 , S5572/10 , S5672/41 , S1510/04 , S1100/04 , S1310/04 , S3510/06 , S1520/04 , S3120/06 , S9041/12 , S5330/41 , S7530/50 , S5110/06 , S7370/12 , S5310/06 , S7510/41 , S7720/26 , S7310/12 , S9031/12 , S9151/31 , S9521/31 , S9711/31 , S9511/41 , S9111/41 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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