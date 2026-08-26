Следуйте представленным ниже советам для максимально эффективного использования бритвы Philips без раздражения кожи и дискомфорта.
- Перед использованием бритвы Philips обязательно очищайте кожу.
- Следите за тем, чтобы бритва плотно прилегала к коже.
- Немного надавите на бритву и медленно перемещайте режущий блок по коже круговыми движениями.
- Начните с подравнивания длинных и труднодоступных волосков.
- Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.
- При очистке бритвенных головок, вращающихся и неподвижных ножей убедитесь, что они поставляются общим комплектом. Если вы случайно перепутаете вращающиеся и неподвижные ножи, может потребоваться несколько недель, чтобы восстановить оптимальное качество бритья.