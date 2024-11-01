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Когда следует заменять лезвие Philips OneBlade?

Опубликован в 24 октября 2022 г.

Вы можете определить, когда необходимо заменить лезвие OneBlade, проверив внешний вид лезвия. А если вы пользуетесь OneBlade с подключением по Bluetooth, эта информация будет доступна в приложении Philips Daily Care. Ниже вы узнаете, как определить, необходимо ли заменить лезвие OneBlade.

Индикатор замены

Ваше устройство OneBlade оснащено индикатором замены изношенных лезвий, который будет постепенно менять цвет. Узор на лезвии поможет понять, когда придет время заменить его.

Узор на лезвии постепенно изменит цвет, и на нем появится значок стрелки, который означает необходимость замены лезвия. На некоторых более старых моделях вместо стрелки на устройстве станет заметна зеленая полоска.

Время появления значка замены будет зависеть от частоты использования и наличия аксессуаров, таких как насадка-гребень или защитная насадка. Для оптимальных результатов бритья рекомендуется выполнять замену лезвия каждые 4 месяца.

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Индикатор замены OneBlade

Приложение Daily Care

Если вы пользуетесь OneBlade с подключением по Bluetooth, то можете точно спрогнозировать время замены лезвия в приложении Daily Care. Если вы включили уведомления на мобильном устройстве, вы также получите соответствующее уведомление, когда придет время заменить лезвие.

В зависимости от условий использования точный срок службы лезвия может различаться. Как и лезвия ручных станков, это лезвие со временем затупится, что приведет к неудовлетворительным результатам бритья и регулярному выдиранию волосков во время бритья и подравнивания. Для оптимальных результатов бритья рекомендуется выполнять замену лезвия каждые 4 месяца.

Ответы на часто задаваемые вопросы

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