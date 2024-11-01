Если вы пользуетесь OneBlade с подключением по Bluetooth, то можете точно спрогнозировать время замены лезвия в приложении Daily Care. Если вы включили уведомления на мобильном устройстве, вы также получите соответствующее уведомление, когда придет время заменить лезвие.



В зависимости от условий использования точный срок службы лезвия может различаться. Как и лезвия ручных станков, это лезвие со временем затупится, что приведет к неудовлетворительным результатам бритья и регулярному выдиранию волосков во время бритья и подравнивания. Для оптимальных результатов бритья рекомендуется выполнять замену лезвия каждые 4 месяца.