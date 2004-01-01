Мы в Philips стремимся к снижению количества пластиковых отходов. В рамках наших экологических инициатив некоторые продукты Philips теперь поставляются без адаптера питания USB. Это может показаться неудобным, однако мы приняли такое решение, поскольку большинство потребителей уже имеют в наличии один или несколько настенных адаптеров USB.



Мы продолжим поставлять кабели зарядки USB с продуктами, которые можно использовать с адаптерами питания USB.



Ниже представлена подробная информация о том, какой адаптер питания можно использовать с вашим продуктом Philips.