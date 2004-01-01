Мы в Philips стремимся к снижению количества пластиковых отходов. В рамках наших экологических инициатив некоторые продукты Philips теперь поставляются без адаптера питания USB. Это может показаться неудобным, однако мы приняли такое решение, поскольку большинство потребителей уже имеют в наличии один или несколько настенных адаптеров USB.
Мы продолжим поставлять кабели зарядки USB с продуктами, которые можно использовать с адаптерами питания USB.
Ниже представлена подробная информация о том, какой адаптер питания можно использовать с вашим продуктом Philips.
Почему в комплекте поставки нет адаптера питания?
Опубликован в 10 августа 2023 года
Можно ли купить адаптер USB на Philips.com?
Адаптеры питания USB от Philips могут быть недоступны в продаже в некоторых странах. Вы можете найти один из адаптеров по названию модели (HQ87 или WAA1001/WA2001) или найти "настенный адаптер USB" либо "настенный адаптер" на веб-сайте Philips.com. Свяжитесь с нами, если вы не нашли необходимый продукт.
У меня уже есть адаптер питания USB
Если у вас уже имеется адаптер питания USB, убедитесь, что он сертифицирован и отвечает стандартам безопасности, а также изготовлен проверенным брендом. Стандарты безопасности для безопасной зарядки:
- Входящее напряжение: 100–240 В
- Выходное напряжение: 5 В
- Выходная мощность: 1 А или выше.
- Если вы хотите использовать или заряжать продукт в среде с высокой влажностью, например в ванной комнате, всегда используйте адаптер с влагозащитой класса IPX4.
У меня нет адаптера питания USB
Рекомендуем использовать адаптер с влагозащитой класса IPX4. Такой адаптер можно приобрести в интернет-магазине Philips или у другого розничного оператора. Ищите адаптеры с маркировкой IPX4.
К примеру, к таким адаптерам относится настенный адаптер HQ87 IPX4, представленный ниже.
Примечание. Значки и маркировки влагозащиты IPX4 различаются в разных странах. См. инструкцию по эксплуатации, чтобы узнать, какие настенные зарядные устройства USB рекомендуются для вашей модели продукта.
Подробная информация
