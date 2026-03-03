В разных странах для электрических устройств могут использоваться электросети разного напряжения. Несовместимое напряжение может привести к повреждению устройства. Всегда проверяйте, что адаптер вашего прибора поддерживает определенные значения напряжения, обращаясь к техническим характеристикам комплектного адаптера Philips. Наши адаптеры автоматически выбирают разрешение; на адаптере будет напечатано значение от 100 до 240 В. Это означает, что адаптер подходит для использования с электросетью напряжением от 100 до 240 В.

Штекер

Даже если в двух странах используется одинаковое напряжение, или ваш адаптер подходит для используемого напряжения, штекеры могут иметь различную форму. Посмотрите тип штекера в стране, в которую отправляетесь. Например, прямоугольный разъем американского типа не подходит для круглых розеток евростандарта. Адаптер для поездок позволит подключать прибор к розеткам другого типа.



Примечание. Наши бритвы со встроенными вращающимися штифтами, например PQ182 и PQ190, подходят для использования только с электросетями 220 В.