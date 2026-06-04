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Служба поддержки Philips

Можно ли синхронизировать приложение Sonicare с Apple Health?

Опубликован в 04 June 2026
Да, версия 10.5.0 поддерживает синхронизацию приложения Sonicare с Apple Health. 
 

Как настроить приложение Apple Health для синхронизции с приложением Sonicare? 

Шаг первый. 
Загрузите приложение Sonicare из Apple App Store и откройте приложение Sonicare.

Шаг второй. 
Следуйте инструкциям по работе с приложением Sonicare и подключите к нему зубную щетку.

Шаг третий. 
  • В приложении Sonicare коснитесь значка ... в нижней правой части экрана
  • Коснитесь раздела Настройки 
  • Коснитесь раздела Настройки Apple Health
  • Следуйте инструкциям для подключения к Apple Health
Примечание. Подключенная к Sonicare зубная щетка и использование приложения Sonicare для iOS необходимы для непрерывной синхронизации с приложением Apple Health. 

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