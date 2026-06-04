Да, версия 10.5.0 поддерживает синхронизацию приложения Sonicare с Apple Health.
Можно ли синхронизировать приложение Sonicare с Apple Health?
Опубликован в 04 June 2026
Как настроить приложение Apple Health для синхронизции с приложением Sonicare?
Шаг первый.
Загрузите приложение Sonicare из Apple App Store и откройте приложение Sonicare.
Шаг второй.
Следуйте инструкциям по работе с приложением Sonicare и подключите к нему зубную щетку.
Шаг третий.
Загрузите приложение Sonicare из Apple App Store и откройте приложение Sonicare.
Шаг второй.
Следуйте инструкциям по работе с приложением Sonicare и подключите к нему зубную щетку.
Шаг третий.
- В приложении Sonicare коснитесь значка ... в нижней правой части экрана
- Коснитесь раздела Настройки
- Коснитесь раздела Настройки Apple Health
- Следуйте инструкциям для подключения к Apple Health