Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия.
Ваша зубная щетка Sonicare измеряет давление, которое вы оказываете на щетку, для защиты ваших зубов и десен. При чрезмерной силе нажатия щетка изменит мощность вибрации. Эту функцию можно включить или выключить, следуя инструкциям ниже.
- Установите зубную щетку на зарядное устройство.
- Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима/интенсивности и дважды нажмите кнопку питания, не извлекая ручку из зарядного устройства. Ручка издаст два звуковых сигнала. Это значит, что функция включена.
- Выключите датчик давления. Для этого нажмите и удерживайте кнопку режима/интенсивности и нажмите кнопку питания дважды, не извлекая щетку из зарядного устройства. Ручка издаст один звуковой сигнал. Это значит, что функция выключена.