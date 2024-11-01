Новорожденные стараются следовать одинаковой процедуре для кормления грудью и из бутылочки. Мы рекомендуем следить за особенностями кормления, чтобы подобрать соску с оптимальной скоростью потока.

Соски Natural Response созданы для того, чтобы вы могли подобрать подходящую соску под темп питья вашего малыша. Однако изначально сложно понять привычки малыша по питью из бутылочки.

В целом мы рекомендуем сначала попробовать соску, которая поставляется вместе с бутылочкой, уже затем подбирать соски с другими параметрами. Если попытки кормления через эту соску оказались безуспешными, выберите соску с другой скоростью потока.

Выберите соску с более высокой скоростью потока, если:

Малыш не получает достаточно молока при кормлении из бутылочки, или

Сеанс кормления слишком затягивается (дольше 30 минут), или

Малыш засыпает во время кормления, чувствует дискомфорт или играет с соской вместо питья.

Выберите соску с менее высокой скоростью потока, если:

Ребенок захлебывается, или

Ребенок не успевает проглатывать молоко.

Поэтому ориентируйтесь на это, а не на возраст малыша. Некоторые малыши сильнее сосут и сдавливают бутылочку при кормлении, в результате чего молоко подается быстрее. В таком случае им нужна соска с меньшей скоростью потока (1 или 2), чтобы избежать проливания молока. Некоторые малыши пьют более размеренно, и им нужна соска с большой скоростью потока (4, 5 или 6) для кормления в достаточном объеме вне зависимости от возраста малыша.

Если вы использовали предыдущую соску Philips Avent Natural­, при выборе соски Natural Response стоит выбрать более высокую скорость потока, поскольку ваш малыш привык к более свободной подаче молока через соску.