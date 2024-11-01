Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?
Опубликован в 30 августа 2023 года
В статье ниже вы узнаете, как найти модель вашего отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном" и как следовать правильной процедуре очистки от накипи.
Поиск модели ручного или вертикального отпаривателя и процедура очистки от накипи
Ручной отпариватель:
Чтобы найти модель ручного отпаривателя Philips для должной очистки от накипи, см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели под резервуаром для воды, на задней части ручки или под головкой отпаривателя (см. рис. A и B). Пример номера модели: STH7030/10, GC801/10.
Вертикальный отпариватель:
Чтобы найти модель вертикального отпаривателя Philips для должной очистки от накипи, см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели под резервуаром для воды, на задней части ручки или под головкой отпаривателя (см. рис. C). Пример номера модели: STE3170/80, GC482/27.
Чтобы найти модель ручного отпаривателя Philips для должной очистки от накипи, см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели под резервуаром для воды, на задней части ручки или под головкой отпаривателя (см. рис. A и B). Пример номера модели: STH7030/10, GC801/10.
Вертикальный отпариватель:
Чтобы найти модель вертикального отпаривателя Philips для должной очистки от накипи, см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели под резервуаром для воды, на задней части ручки или под головкой отпаривателя (см. рис. C). Пример номера модели: STE3170/80, GC482/27.
Зачем нужна очистка от накипи?
С течением времени в приборе может скапливаться накипь. Чем выше жесткость воды в вашем регионе, тем быстрее будет скапливаться твердый известковый налет. Очистка отпаривателя для одежды Philips от накипи каждые 1–2 месяца поможет предотвратить образование коричневых пятен, мутной воды и протечек. Регулярная очистка поможет поддерживать высокую мощность подачи пара на протяжении всего срока службы прибора.
Функция Quick Calc Release
Информация ниже относится к следующим моделям: StyleTouch Pure (GC440, GC442) серии 8000 (GC800, GC801, GC810).
Примечание. Отпариватель для одежды следует очищать от накипи примерно раз в месяц. Очистка от накипи должна проводиться чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.
Примечание. Отпариватель для одежды следует очищать от накипи примерно раз в месяц. Очистка от накипи должна проводиться чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.
- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть (не менее 1 часа).
- Снимите крышку с надписью "De-Calc".
- Держа прибор над раковиной, снимите резиновый фиксатор и слегка потрясите прибор, чтобы накипь вышла вместе с водой.
- Установите крышку и фиксатор на место.
- Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.
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Функция Easy Rinse Off Scale
Информация ниже относится к следующим моделям: Серия 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Примечание. При регулярном использовании отпариватель для одежды следует очищать от накипи примерно раз в месяц. Очистка от накипи должна проводиться чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.
Примечание. При регулярном использовании отпариватель для одежды следует очищать от накипи примерно раз в месяц. Очистка от накипи должна проводиться чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.
- Подключите прибор к электросети и подождите 30 секунд, пока отпариватель для одежды нагревается.
- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки настройки и подачи пара, пока не начнут мигать 2 индикатора.
- Поднесите прибор к раковине и аккуратно встряхните, чтобы из него вылилась горячая вода с частицами накипи.
- Через 30 секунд индикатор режима ECO начнет мигать, что означает повторный нагрев прибора.
- Можно отключить питание и отсоединить прибор от сети.
- Подождите 60 минут, пока отпариватель для одежды остывает, после чего протрите подошву прибора мягкой тканью.
Очистка от накипи не требуется
Информация ниже относится к следующим моделям: "Все в одном" серии 8600 (AIS8540) | "Все в одном" серии 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-в-1 (GC617, GC618).
Благодаря запатентованной конструкции мотора Philips вам не нужно выполнять очистку прибора от накипи. Накипь будет автоматически отслаиваться и храниться в основании прибора. Мы специально спроектировали этот отсек для накипи, чтобы вам не пришлось совершать дополнительных действий.
Вы сможете свободно пользоваться отпаривателем, используя как водопроводную, так и дистиллированную/деминерализованную воду (либо 50 % деминерализованной воды + водопроводная вода), если вы живете в регионе с повышенной жесткостью воды.
Благодаря запатентованной конструкции мотора Philips вам не нужно выполнять очистку прибора от накипи. Накипь будет автоматически отслаиваться и храниться в основании прибора. Мы специально спроектировали этот отсек для накипи, чтобы вам не пришлось совершать дополнительных действий.
Вы сможете свободно пользоваться отпаривателем, используя как водопроводную, так и дистиллированную/деминерализованную воду (либо 50 % деминерализованной воды + водопроводная вода), если вы живете в регионе с повышенной жесткостью воды.
Функция Basic Rinse
Информация ниже относится к следующим моделям: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть (не менее 1 часа).
- Когда прибор остынет, разберите стойку, отсоедините шланг подачи пара и снимите резервуар для воды.
- Аккуратно встряхните прибор и слейте воду из основания в раковину.
- Наполните резервуар для воды и установите его обратно. Подождите 10 секунд. Встряхните. Пусто. Повторите несколько раз.
- Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.
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Функция Easy Rinse de-calc
Информация ниже относится к следующим моделям: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x и GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), серия 3000 (STE31xx).
- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть (не менее 1 часа).
- Убедитесь, что вода превышает минимальную отметку. Удерживайте отпариватель над ведром или сливом.
- поверните диск DE-CALC против часовой стрелки, чтобы извлечь его. Вылейте воду с частицами накипи.
- После слива воды установите клапан DE-CALC на место и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
- Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.
Функция Auto Clean
Информация ниже относится к следующим моделям: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Примечание. При регулярном использовании отпариватель для одежды следует очищать от накипи каждые 2 недели.
Решения выше помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Примечание. При регулярном использовании отпариватель для одежды следует очищать от накипи каждые 2 недели.
- Наполните резервуар для воды, подключите отпариватель к электросети недалеко от раковины.
- Направьте головку отпаривателя в раковину. Нажмите и удерживайте кнопку AUTO CLEAN в течение 2 секунд.
- Подождите 2 минуты: отпариватель выключится, а индикатор AUTO CLEAN погаснет.
- Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.
Решения выше помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.