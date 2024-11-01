Информация ниже относится к следующим моделям: "Все в одном" серии 8600 (AIS8540) | "Все в одном" серии 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-в-1 (GC617, GC618).

Благодаря запатентованной конструкции мотора Philips вам не нужно выполнять очистку прибора от накипи. Накипь будет автоматически отслаиваться и храниться в основании прибора. Мы специально спроектировали этот отсек для накипи, чтобы вам не пришлось совершать дополнительных действий.