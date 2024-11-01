Чтобы найти модель парового утюга Philips и соответствующую процедуру очистки от накипи (не относится к парогенераторам), см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели (например, DST8050/26 или GC4909/60) под подошвой прибора, как указано на изображении ниже.

Зачем нужна очистка от накипи?

С течением времени в приборе может скапливаться накипь. Чем выше жесткость воды в вашем регионе, тем быстрее будет скапливаться твердый известковый налет. Очистка парового утюга Philips от накипи каждые 1–2 месяца поможет предотвратить образование коричневых пятен, мутной воды и протечек. Регулярная очистка поможет поддерживать высокую мощность подачи пара на протяжении всего срока службы прибора.