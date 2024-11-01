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Как очищать паровой утюг Philips от накипи?

Опубликован в 1 февраля 2023 года
Чтобы найти модель парового утюга Philips и соответствующую процедуру очистки от накипи (не относится к парогенераторам), см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели (например, DST8050/26 или GC4909/60) под подошвой прибора, как указано на изображении ниже.
номер модели

Зачем нужна очистка от накипи?

С течением времени в приборе может скапливаться накипь. Чем выше жесткость воды в вашем регионе, тем быстрее будет скапливаться твердый известковый налет. Очистка парового утюга Philips от накипи каждые 1–2 месяца поможет предотвратить образование коричневых пятен, мутной воды и протечек. Регулярная очистка поможет поддерживать высокую мощность подачи пара на протяжении всего срока службы прибора.

Функция самоочистки

Информация ниже относится ко всем паровым утюгам Philips.
  1. Заполните резервуар для воды и включите прибор. (Если на утюге можно настраивать параметры, выберите MAX TEMP (МАКС. ТЕМП.) и NO STEAM (БЕЗ ПАРА).)
  2. Когда индикатор погаснет, отключите утюг от сети и поднесите к раковине так, чтобы подошва утюга находилась в горизонтальном положении.
  3. Включите CALC CLEAN соответствующей кнопкой или переключателем. (Зависит от модели. Нажмите и удерживайте, если необходимо.)
  4. Аккуратно встряхните утюг, пока резервуар не опустеет. Из отверстий подачи пара будет выходить вода, пар и накипь.
  5. Нагрейте утюг и проведите подошвой по ткани, чтобы очистить ее. Повторите, если необходимо. 
  6. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.
Функция самоочистки
Play Pause

Функция Quick Calc Release (основание утюга)

Информация ниже относится к следующим моделям: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
  1. Отключите утюг от сети и дайте ему остыть.
  2. Поставьте утюг горизонтально и нажмите на фиксатор системы быстрой очистки от накипи Quick Calc Release на задней панели.
  3. Извлеките контейнер для накипи. Опустошите его, промойте и дайте высохнуть.
  4. Сотрите накипь или осадок с области вокруг отверстия в утюге. Установите контейнер и зафиксируйте его. 
  5. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.
quick calc
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Функция Quick Calc Release (под подошвой утюга)

Информация ниже относится к следующим моделям: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx).
  1. Отключите утюг от сети и дайте ему остыть.
  2. Удерживайте прибор над раковиной в вертикальном положении. Переведите переключатель Quick Calc Release в другое положение и извлеките контейнер
  3. Промойте контейнер Quick Calc Release водой
  4. Аккуратно встряхните прибор, чтобы удалить из него частицы накипи
  5. Установите коллектор системы быстрой очистки от накипи Quick Calc Release обратно в прибор и нажмите на рычаг до щелчка для фиксации коллектора.
  6. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.
очистка от накипи
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Встроенный контейнер для сбора накипи

Информация ниже относится к следующим моделям: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
  1. Заполните резервуар для воды и включите прибор. (Если на утюге можно настраивать параметры, выберите MAX TEMP (МАКС. ТЕМП.) и NO STEAM (БЕЗ ПАРА).)
  2. Когда индикатор погаснет, отключите утюг от сети и поднесите к раковине так, чтобы подошва утюга находилась в горизонтальном положении.
  3. Включите CALC CLEAN соответствующей кнопкой или переключателем. (Зависит от модели. Нажмите и удерживайте, если необходимо.)
  4. Аккуратно встряхните утюг, пока резервуар не опустеет. Из отверстий подачи пара будет выходить вода, пар и накипь.
  5. Нагрейте утюг и проведите подошвой по ткани, чтобы очистить ее. Повторите, если необходимо. 
  6. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.


Решения выше помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи. 
встроенный контейнер
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Информация на данной странице относится к моделям: DST7061/30 , DST7031/70 , DST7022/40 , DST7020/20 , DST7510/80 , DST7040/80 , DST5030/80 , DST8050/20 , DST8021/30 , DST8030/70 , GC4532/20 , GC4549/00 , GC4567/80 , DST3031/20 , DST3040/70 , DST3041/80 , DST3030/70 , DST3011/20 , DST3010/30 , GC4938/20 , GC4930/10 , GC1744/20 , DST3020/20 , DST5030/20 , DST5021/20 , DST5020/30 , DST5010/10 , DST5041/30 , DST5031/30 , DST5040/80 , GC5037/80 , GC3915/10 , DST6002/30 , DST6001/20 , DST6008/20 , DST6009/30 , GC1741/70 , GC1758/80 , GC1740/20 , GC1756/20 , GC1752/30 , GC1751/80 , GC1750/20 , GC1742/40 , GC4901/10 , GC4902/20 , GC4905/40 , GC4908/80 , GC4909/60 , GC3929/64 , GC4564/20 , GC4541/20 , GC4560/07 , GC4563/30 , GC4566/80 , GC4537/70 , GC4535/20 , GC4533/37 , GC4543/30 , GC4556/20 , GC4558/20 , GC4555/80 , GC4532/27 , GC4542/40 , GC2148/30 , GC2672/40 , GC2675/85 , GC2670/20 , GC2676/20 , GC2671/50 , GC2678/30 , GC5039/30 , GC2142/40 , GC2145/20 , GC2146/40 , GC4939/00 , GC5034/20 , GC5036/20 , GC5033/80 , GC1424/30 , GC1430/20 , GC1441/70 , GC1440/20 , GC1445/30 , GC1444/80 , GC1426/70 , GC3925/30 , GC3920/20 , GC1425/40 , GC2992/70 , GC2991/30 , GC2990/20 , GC2996/20 , GC2997/40 , GC2998/80 , GC2995/30 , GC2999/80 , GC4529/07 , GC3802/27 , GC3811/77 , GC3810/27 , GC3803/37 , GC4881/20 , GC4882/80 , GC4516/40 , GC4517/20 , GC4519/30 , GC4527/00 , GC4525/10 , GC4526/20 , GC4887/30 , GC3581/30 , GC4506/20 , GC3580/20 , GC3582/20 , GC3584/30 , GC4501/20 , GC4885/30 , GC4880/20 , GC2980/70 , GC2981/20 , GC4595/40 , GC2986/40 , GC1434/30 , GC1436/20 , GC1433/40 , GC2984/20 , GC4520/45 , GC4521/35 , GC4512/20 , GC2045/20 , GC4511/40 , GC4520/10 , GC4510/30 , GC4522/00 , GC4521/20 , GC3802/20 , GC3801/60 , GC3803/30 , GC3810/20 , GC3811/70 , GC2045/40 , GC2045/26 , GC1022/40 , GC3721/32 , GC3720/32 , GC2048/80 , GC2048/30 , GC2046/20 , GC1026/30 , GC1028/20 , GC2040/70 , GC2042/40 , GC1022/70 , GC2960/55 , GC4411/32 , GC2907/20 , GC2905/50 , GC4412/32 , GC2965/80 , GC4415/32 , GC2930/30 , GC2906/70 , GC2920/70 , GC2910/20 , GC2710/02 , GC2965/02 , GC2906/02 , GC2907/02 , GC2910/02 , GC2930/02 , GC2920/02 , GC2905/02 , GC3721/02 , GC3720/02 , GC2807/02 , GC2805/02 , GC2806/02 , GC1905/01 , GC1420/02 , GC4490/02 , GC2810/02 , GC2820/02 , GC2830/02 , GC2840/02 , GC3388/22 , GC3221/02 , GC3588/02 , GC4325/02 , GC1421/02 , GC3390/22 , GC3390/02 , GC4630/02 , GC3388/02 , GC4415/02 , GC4411/02 , GC3106/02 , GC4412/02 , GC4422/02 , GC3340/02 , GC3330/02 , GC3320/02 , GC3321/02 , GC4425/02 , GC4420/02 , GC4410/02 , GC2520/02 , GC2528/02 , GC1705/01 , GC1110/02 , GC4440/02 , GC4430/02 , GC2510/02 , GC4320/02 , GC4330/02 , GC3220/02 , GC1820/02 , GC4310/02 , GC4340/02 , GC1815/02 , GC3109/02 , GC1010/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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