Каким образом можно заряжать изделия Philips через USB?
Примечание. Внимательно ознакомьтесь с информацией по безопасности ниже, прежде чем заряжать ваше изделие. Более подробные сведения по безопасности см. в документах, поставляемых вместе с вашим изделием.
Безопасность прежде всего
Если вы заряжаете изделие Philips в среде с высокой влажностью (например, в ванной комнате), всегда используйте адаптер IPX4 для безопасной зарядки. IPX4 означает, что адаптер устойчив к попаданию на него брызг.
При выборе адаптера следует убедиться, что он соответствует требованиям ниже (эти сведения обычно выбиты на самом адаптере).
Входящее напряжение: 100–240 В
Выходное напряжение: 5 В
Выходная мощность: 1 А или выше.
Влагоустойчивость: IPX4* для влажной среды.
Знак соответствия: применяемый знак соответствия/сертификации в вашей стране (РСТ, EAC и др.).
Важно! Использование несертифицированного адаптера может привести к рискам безопасности и серьезным травмам. Всегда отсоединяйте адаптер от изделия, прежде чем выполнять его очистку водой.
*Совет. X в IPX4 меняется на другую цифру (например, IP24 или IP44) в описании адаптера. Вторая цифра 4 в IPX4 означает, что адаптер устойчив к воздействию брызг.
Адаптер Philips
Вы можете приобрести подходящий адаптер напрямую у Philips. Номер модели адаптера будет различаться в зависимости от модели вашего изделия.
Стайлеры и продукты для ухода Philips: OneBlade, Head Pro, бритвы, женские бритвы, стайлеры и машинки для стрижки волос:
Адаптер Philips HQ87 IPX4.
Электрические зубные щетки и ирригаторы Philips Sonicare:
Адаптер Philips WAA1001 с классом влагозащиты IPX4 (белый) или адаптер Philips WAA2001 с классом влагозащиты IPX4 (черный).
Чтобы приобрести адаптер Philips:
- Если вы живете в США, нажмите здесь для заказа адаптера
- Если вы живете в Канаде, нажмите здесь и свяжитесь с поддержкой для получения помощи.
- Если вы живете в другой стране, нажмите здесь и введите соответствующий номер модели адаптера в строке поиска в верхней части страницы. Обратите внимание, что строка поиска в верхней части этой страницы предназначена для поиска материалов поддержки. Поэтому важно перейти по ссылке и использовать поиск на новой странице, а не на этой.