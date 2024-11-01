Каким образом можно заряжать изделия Philips через USB?

Опубликован в 06 ноября 2025 года
Если ваше изделие Philips для ухода поставляется с кабелем для зарядки USB, его следует заряжать, используя кабель вместе с настенным адаптером Philips IPX4, или иным методом, например любым из представленных ниже.

Примечание. Внимательно ознакомьтесь с информацией по безопасности ниже, прежде чем заряжать ваше изделие. Более подробные сведения по безопасности см. в документах, поставляемых вместе с вашим изделием.

Безопасность прежде всего

Если вы заряжаете изделие Philips в среде с высокой влажностью (например, в ванной комнате), всегда используйте адаптер IPX4 для безопасной зарядки. IPX4 означает, что адаптер устойчив к попаданию на него брызг.

При выборе адаптера следует убедиться, что он соответствует требованиям ниже (эти сведения обычно выбиты на самом адаптере).

Входящее напряжение: 100–240 В
Выходное напряжение: 5 В
Выходная мощность: 1 А или выше.
Влагоустойчивость: IPX4* для влажной среды.
Знак соответствия: применяемый знак соответствия/сертификации в вашей стране (РСТ, EAC и др.).

Важно! Использование несертифицированного адаптера может привести к рискам безопасности и серьезным травмам. Всегда отсоединяйте адаптер от изделия, прежде чем выполнять его очистку водой. 

*Совет. X в IPX4 меняется на другую цифру (например, IP24 или IP44) в описании адаптера. Вторая цифра 4 в IPX4 означает, что адаптер устойчив к воздействию брызг.

Адаптер Philips

Вы можете приобрести подходящий адаптер напрямую у Philips. Номер модели адаптера будет различаться в зависимости от модели вашего изделия.

Стайлеры и продукты для ухода Philips: OneBlade, Head Pro, бритвы, женские бритвы, стайлеры и машинки для стрижки волос:
Адаптер Philips HQ87 IPX4. 

Электрические зубные щетки и ирригаторы Philips Sonicare:
Адаптер Philips WAA1001 с классом влагозащиты IPX4 (белый) или адаптер Philips WAA2001 с классом влагозащиты IPX4 (черный).

Чтобы приобрести адаптер Philips:

  • Если вы живете в США, нажмите здесь для заказа адаптера
  • Если вы живете в Канаде, нажмите здесь и свяжитесь с поддержкой для получения помощи.
  • Если вы живете в другой стране, нажмите здесь и введите соответствующий номер модели адаптера в строке поиска в верхней части страницы. Обратите внимание, что строка поиска в верхней части этой страницы предназначена для поиска материалов поддержки. Поэтому важно перейти по ссылке и использовать поиск на новой странице, а не на этой.

Встроенные розетки USB

Вы можете использовать специальную USB-розетку для зарядки изделия, если она соответствует требованиям к безопасности в разделе "Безопасность" выше. Отсоединяйте адаптер от изделия, прежде чем выполнять его очистку водой.

USB-адаптер другого бренда

Вы можете использовать настенный адаптер USB любого из известных брендов для зарядки изделия, если он соответствует требованиям к безопасности в разделе "Безопасность" выше. Такие требования должны быть выбиты на самом адаптере, как указано ниже:
Изображение со спецификациями на штекере USB-адаптера

Информация на данной странице относится к моделям: CP1800/01 , CP1801/01 , BT1216/10 .

