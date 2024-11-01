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Служба поддержки Philips

Когда следует приобрести молокоотсос?

Опубликован в 10 июля 2026 года

Рекомендуем не покупать молокоотсос сильно заранее перед планируемой датой родов; лучше всего приобрести его уже после родов, когда вы наладите процесс грудного вскармливания.

Ваше тело проходит через целый ряд изменений во время беременности и родов, и каждый малыш имеет разные привычки питания, поэтому вы сможете более точно выбрать подходящую модель молокоотсоса уже после рождения малыша.

Мы рекомендуем начать поиск заранее и узнать больше о разных молокоотсосах в ассортименте Philips Avent. Для этого перейдите на сайт philips.com > Товары для матери и ребенка > Молокоотсосы и уход.

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