Рекомендуем не покупать молокоотсос сильно заранее перед планируемой датой родов; лучше всего приобрести его уже после родов, когда вы наладите процесс грудного вскармливания.

Ваше тело проходит через целый ряд изменений во время беременности и родов, и каждый малыш имеет разные привычки питания, поэтому вы сможете более точно выбрать подходящую модель молокоотсоса уже после рождения малыша.

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