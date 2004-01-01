Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?

Опубликован в 21 октября 2025 г.

Все пустышки Philips Avent не содержат бисфенол-А. Philips Avent занимает лидирующие позиции на рынке решений для родителей и детей, а наш основной приоритет — это безопасность нашей продукции. Мы обеспечиваем полное соответствие всем применимым законным требованиям по безопасности по всему миру, следуя самым строгим стандартам.

В связи с новостями о пустышке Philips Avent SCF085/60 мы проверили результаты тестов и провели дополнительные тесты с DEKRA — крупнейшей в мире независимой организацией, выполняющей задачи тестирования, инспекции и сертификации. Эти тесты также не обнаружили содержание в наших пустышках бисфенола-А, включая проверенный образец продукта, и таким образом подтвердили отсутствие в них бисфенола-А.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF075/08 , SCF075/04 , SCF075/01 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF376/13 , SCF349/24 , SCF349/22 , SCF349/18 , SCF092/02 , SCF376/23 , SCF376/19 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF086/03 , SCF086/04 , SCF086/05 , SCF086/06 , SCF091/03 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/18 , SCF093/01 , SCF092/05 , SCF092/04 , SCF092/03 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF086/26 , SCF086/76 , SCF086/01 , SCF086/78 , SCF085/17 , SCF085/18 , SCF376/01 , SCF085/20 , SCF085/12 , SCF085/13 , SCF085/15 , SCF349/01 , SCF085/01 , SCF099/22 , SCF099/21 , SCF085/03 , SCF085/04 , SCF085/02 , SCF080/18 , SCF080/17 , SCF080/06 , SCF080/15 , SCF080/14 , SCF080/05 , SCF222/02 , SCF080/16 , SCF527/01 , SCF223/01 , SCF223/02 , SCF223/03 , SCF223/04 , SCF522/01 , SCF080/08 , SCF080/13 , SCF092/51 , SCF528/01 , SCF222/01 , SCF080/07 , SCF529/01 , SCF349/21 , SCF376/11 , SCF376/12 , SCF376/21 , SCF376/22 , SCF349/11 , SCF349/12 , SCF522/10 , SCF527/10 , SCF528/12 , SCF529/12 , SCF344/20 , SCF244/20 , SCF244/22 , SCF245/20 , SCF245/22 , SCF342/20 , SCF342/22 , SCF343/20 , SCF343/22 , SCF344/22 , SCF345/20 , SCF345/22 , SCF212/20 , SCF227/20 , SCF222/22 , SCF222/20 , SCF213/22 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF227/22 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

