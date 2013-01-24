Поздравляем вас с приобретением кофемашины Philips. Узнайте, как настроить кофемашину и изменить настройки в соответствии с личными предпочтениями. Выполните несколько простых шагов и наслаждайтесь любимым кофе!

Все решения и видеоинструкции применимы ко всей линейке полностью автоматических эспрессо-кофемашин Philips (серий Philips 2000, Philips 2100, Philips 3000, Philips 3100 и Philips 4000).