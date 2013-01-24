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    Как настроить эспрессо-кофемашину Philips?

     

    Поздравляем вас с приобретением кофемашины Philips. Узнайте, как настроить кофемашину и изменить настройки в соответствии с личными предпочтениями. Выполните несколько простых шагов и наслаждайтесь любимым кофе! 

    Все решения и видеоинструкции применимы ко всей линейке полностью автоматических эспрессо-кофемашин Philips (серий Philips 2000, Philips 2100, Philips 3000, Philips 3100 и Philips 4000).

    Выберите модель своей кофемашины и посмотрите видеоинструкцию

    Philips серии 2100

    Использование Philips серии 2100

    Philips серии 3000

    Использование Philips серии 3000

    Philips 5000 LatteGO

    Использование Philips серии 3100 и 4000

    Philips серий 3100 и 4000

    Использование Philips серии 3100 и 4000

    Следуйте пошаговой инструкции:

    1. Наполните резервуар для воды

     

    Извлеките резервуар для воды и наполните его чистой водой до отметки максимального уровня.
    Наполните резервуар для воды

    2. Наполните контейнер для кофейных зерен
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    Наполните контейнер кофейными зернами для эспрессо.
    Наполните контейнер для кофейных зерен

    3. Включите эспрессо-кофемашину

     

    Вставьте маленький штекер в разъём на задней панели кофемашины, а вилку кабеля – в розетку. Переведите основной переключатель в положение "I" (при наличии). Включите кофемашину с помощью кнопки режима ожидания.
    Включите кофемашину

    4. Установите чашку под трубкой подачи горячей воды/пара

     

    Установите ёмкость для воды под носиком подачи горячей воды/трубкой выхода пара, чтобы собрать воду, которая поступает во время заполнения контура
    Установите чашку под трубкой выхода горячей воды/пара

    5. Заполните контур

     

    Отобразится сообщение, напоминающее о необходимости заполнения контура. На кофемашине без дисплея будет мигать восклицательный знак. В зависимости от типа кофемашины, переведите регулятор к значку горячей воды или нажмите кнопку приготовления эспрессо, чтобы начать. После заполнения контура начнется нагрев кофемашины.
    Заполните контур

    6. Ваша кофемашина готова к использованию!

     

    Ваша кофемашина готова к работе. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу поддержки для вашей кофемашины и найдите инструкцию по эксплуатации.
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    Как отрегулировать крепость и вкус кофе

    Степень помола

    Вы можете настроить степень помола с помощью регулятора внутри контейнера для кофейных зерен — от тонкого помола для насыщенного крепкого эспрессо до крупного помола для более мягкого вкуса.

    Степень помола зерен можно отрегулировать только в процессе помола.

    Для настройки степени помола поместите чашку под носик подачи кофе, нажмите кнопку приготовления эспрессо и, когда кофемолка начнет молоть зерна, измените настройку с помощью ключа для регулировки.

     
    Настройки памяти

    Благодаря функции памяти для каждого кофейного напитка можно изменить крепость и объем в соответствии с вашими предпочтениями.

    Нажмите и удерживайте кнопку, параметр которой нужно изменить, пока на дисплее не отобразится значок памяти "Memo" или кнопка не начнет мигать. Кофемашина перейдет в режим программирования и начнет варить выбранный кофе. Остановите процесс с помощью кнопки OK или программируемой кнопки. Это зависит от модели кофемашины.

     
    Настройки крепости кофе

    Для изменения крепости кофе нажмите кнопку регулировки крепости или переведите регулятор в положение одной из настроек для зерен. Настройки на разных кофемашинах различаются.

     

     

     

    Ежедневно промывайте контуры подачи молока: для этого следует установить трубку подачи молока в кувшин с чистой водой и нажать кнопку вспенивания. Каждую неделю разбирайте прибор и очищайте детали теплой водой. Каждый месяц очищайте прибор с помощью средства для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.
    Ежедневно промывайте контуры подачи молока: для этого следует установить трубку подачи молока в кувшин с чистой водой и нажать кнопку вспенивания. Каждую неделю разбирайте прибор и очищайте детали теплой водой. Каждый месяц очищайте прибор с помощью средства для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.
    Настройка крепости кофе на эспрессо-кофемашине Philips

    Как отрегулировать крепость и вкус кофе

    Настройка помола эспрессо-кофемашины Philips

    Настройки помола

     

    Вы можете настроить степень помола с помощью регулятора внутри контейнера для кофейных зерен — от тонкого помола для насыщенного крепкого эспрессо до крупного помола для более мягкого вкуса.

    Степень помола зерен можно отрегулировать только в процессе помола.

    Для настройки степени помола поместите чашку под носик подачи кофе, нажмите кнопку приготовления эспрессо и, когда кофемолка начнет молоть зерна, измените настройку с помощью ключа для регулировки.
    Настройка памяти эспрессо-кофемашины Philips

    Настройки памяти

     

    Благодаря функции памяти для каждого кофейного напитка можно изменить крепость и объем в соответствии с вашими предпочтениями.

    Нажмите и удерживайте кнопку, параметр которой нужно изменить, пока на дисплее не отобразится значок памяти "Memo" или кнопка не начнет мигать. Кофемашина перейдет в режим программирования и начнет варить выбранный кофе. Остановите процесс с помощью кнопки OK или программируемой кнопки. Это зависит от модели кофемашины.
    Настройка крепости кофе на эспрессо-кофемашине Philips

    Настройки крепости кофе

     

    Для изменения крепости на машинах серий 3000, 3100 и 4000 нажмите кнопку Aroma Strength необходимое количество раз. На машинах серии 2000 – переведите ручку регулятора в положение одной из настроек. Количество возможных уровней крепости различается на разных моделях, процедура описана более подробно в инструкции по эксплуатации.

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    Чтобы получить подробную информацию, введите название или номер изделия своей эспрессо-кофемашины. Посмотреть номер модели вы можете сзади изделия или на внутренней стороне открывающейся дверцы.

     

    Выполните поиск по номеру продукта.

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