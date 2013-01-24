Для изменения крепости кофе нажмите кнопку регулировки крепости или переведите регулятор в положение одной из настроек для зерен. Настройки на разных кофемашинах различаются.
Ежедневно промывайте контуры подачи молока: для этого следует установить трубку подачи молока в кувшин с чистой водой и нажать кнопку вспенивания. Каждую неделю разбирайте прибор и очищайте детали теплой водой. Каждый месяц очищайте прибор с помощью средства для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.
Ежедневно промывайте контуры подачи молока: для этого следует установить трубку подачи молока в кувшин с чистой водой и нажать кнопку вспенивания. Каждую неделю разбирайте прибор и очищайте детали теплой водой. Каждый месяц очищайте прибор с помощью средства для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.