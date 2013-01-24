2-элементная система подачи молока без трубок

Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном*.



Можно мыть в посудомоечной машине

LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.



Крышка для хранения

Специальную крышку для LatteGo можно использовать для простого и удобного хранения в холодильнике или при комнатной температуре.



Процедура очистки:

После каждого использования

Разберите LatteGo на две части и помойте обе части в посудомоечной машине или теплой проточной водой. Также можно использовать моющее средство.



Функция Quick Clean:

Если вы хотите хранить систему LatteGo с налитым в нее молоком в холодильнике, вы можете выполнить очистку QUICK CLEAN. Не все кофемашины располагают этой функцией. Quick Clean можно выбрать с помощью кнопки Menu. Эта функция подает горячую воду через систему подачи молока, чтобы быстро очистить ее.

* Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.