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Уход

    Как очищать эспрессо-кофемашину Philips?

     

    Важно выполнять правильный уход за кофемашиной Philips, чтобы всегда готовить вкусный кофе и обеспечить долгую работу прибора. Здесь вы найдете наиболее значимую информацию об очистке и обслуживании. 

    Все решения и видеоинструкции применимы ко всей линейке полностью автоматических эспрессо-кофемашин Philips (серий Philips 2000, Philips 2100, Philips 3000, Philips 3100 и Philips 4000).
    Очистка варочной группы
    Смазывание варочной группы
    Очистка воронки для кофе
    Удаление накипи
    Очистка молочного кувшина
    Очистка капучинаторов

    Выберите модель своей кофемашины и посмотрите видеоинструкцию

    Philips серии 2100

    Philips серии 3000

    Philips 5000 LatteGO

    Philips серий 3100 и 4000

    Следуйте пошаговой инструкции:

    Очистка варочной группы

     

    Регулярная очистка варочной группы кофемашины предотвращает загрязнение контуров остатками кофе.


    Еженедельная очистка:

    Промывайте теплой водой.


    Ежемесячная очистка:

    Удаляйте налет с помощью cредства для очистки от кофейных масел для кофемашины Philips CA6704/10.

     

     
    Очистка варочной группы
    Фильтр для воды AquaСlean для кофемашины
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    Фильтр для воды AquaСlean для кофемашины

    До 5000 чашек* без очистки от накипи, Продлевает срок службы кофемашины, 1 фильтр AquaClean

    CA6903/10
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    Очистка LatteGo

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*
    Эта инструкция относится только к кофемашинам с системой подачи молока LatteGo.

     

    2-элементная система подачи молока без трубок
    Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном*.
     

    Можно мыть в посудомоечной машине
    LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.
     

    Крышка для хранения
    Специальную крышку для LatteGo можно использовать для простого и удобного хранения в холодильнике или при комнатной температуре.

    Процедура очистки:
    После каждого использования
    Разберите LatteGo на две части и помойте обе части в посудомоечной машине или теплой проточной водой. Также можно использовать моющее средство.

    Функция Quick Clean:
    Если вы хотите хранить систему LatteGo с налитым в нее молоком в холодильнике, вы можете выполнить очистку QUICK CLEAN. Не все кофемашины располагают этой функцией. Quick Clean можно выбрать с помощью кнопки Menu. Эта функция подает горячую воду через систему подачи молока, чтобы быстро очистить ее.

     

    * Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.
    Cleaning the LatteGo
    Cleaning the LatteGo

    Смазывание варочной группы

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    Регулярно смазывайте варочную группу кофемашины для правильной работы механических деталей. Используйте специальную смазку HD5061.

    Частота смазывания

    • Приготовление 1–5 чашек в день: смазывание раз в 4 месяца.
    • Приготовление 6–10 чашек в день: смазывание раз в 2 месяца.
    • Приготовление более 10 чашек в день: смазывание раз в месяц.
    Смазывание варочной группы
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    Очистка воронки для кофе

     

    Очищайте воронку для кофе для правильной подачи кофе по каналам кофемашины.


    Еженедельная очистка:

    Очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки, вставив ее сверху через отделение для предварительно помолотого кофе. Если отделение для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки снизу.
    Очистка воронки для кофе
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    Очистка молочного кувшина

     

    Очищайте молочный кувшин и автоматический или классический капучинатор для гигиеничности и правильного приготовления плотной пены.

     

    Ежедневная очистка

    Выполняйте быструю очистку после приготовления кофейного напитка на основе молока. Промывайте верхние детали системы подачи молока теплой водой.


    Еженедельная очистка:

    Разбирайте прибор и очищайте все детали теплой водой.


    Ежемесячная очистка:

    Чтобы предотвратить засорение контуров подачи молока, используйте средство для очистки молочной системы кофемашины Philips CA6705/10.

     
    Средство для очистки от кофейных масел для кофемашин
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    Средство для очистки от кофейных масел для кофемашин

    Таблетки, по 1,6 г, 6 порций для ежемесячного применения, Продлевает срок службы кофемашины, Насладитесь прекрасным вкусом кофе

    CA6704/10
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    Очистка капучинаторов

     

    Очищайте автоматический или классический капучинатор для гигиеничности и правильного приготовления плотной пены.

     

    Ежедневная очистка

    Выполняйте быструю очистку после приготовления кофейного напитка на основе молока. Промывайте верхние детали системы подачи молока теплой водой.


    Еженедельная очистка:

    Разбирайте прибор и очищайте все детали теплой водой.


    Ежемесячная очистка:

    Чтобы предотвратить засорение контуров подачи молока, используйте средство для очистки молочной системы кофемашины Philips CA6705/10.
    Очистка капучинатора

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