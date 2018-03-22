С этим невероятно легким утюгом процесс глажения станет намного более простым и комфортным. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

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Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

*Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.

Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

*Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.

Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

*Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.