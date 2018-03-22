Ключевые слова для поиска

1

Отличный результат в любом положении с парогенератором Philips PerfectCare Elite

Откройте для себя уникальную разработку голландских
инженеров: самый мощный парогенератор в мире PerfectCare Elite!*.

*среди десяти самых продаваемых парогенераторов в мире, протестированных согласно протоколу IEC60311.

 

    Одно движение

    Невероятно быстрый результат благодаря самому мощному пару*

     

    Невероятно мощная подача пара для максимально быстрого глажения. Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям. Настоящий болид в мире глажения.

     

    *Тест на скорость глажения и подачу пара (норматив IEC60311), по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.

    Perfect Care Elite accreditation logos

    Одна настройка для всех типов ткани

    Глажение любых тканей теперь без регулировки температуры. Гладьте шёлк сразу после джинсов!

     

    Благодаря революционной технологии OptimalTemp вы можете гладить любые ткани, которые допускают глажение, — без риска прожечь даже самые дорогие и деликатные ткани. Нет необходимости ставить утюг в горизонтальное положение — можно безопасно оставлять нагретый прибор на гладильной доске.

     

    Просмотр продуктов

     

    Мощное вертикальное отпаривание

    С этим невероятно легким утюгом процесс глажения станет намного более простым и комфортным. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

     

     

     

    Просмотр продуктов

     

    Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

     

    *Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.

    Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

     

    *Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.

    Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

     

    *Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.

    Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.

     

    *Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.


    Идеальное скольжение и непревзойденная прочность

     

    Премиальная подошва T-Ionic Glide состоит из 6 слоев, включая покрытие из оксида титана для непревзойденной прочности и идеального дрифта по ткани. Форма вентиляционных отверстий подошвы обеспечивает идеальное распределение пара, что делает процесс разглаживания складок еще быстрее*.


    *Подошва T-ionic Glide на 25% быстрее скользит по ткани и на 30% эффективнее защищает от царапин по сравнению с предыдущими поколениями парогенераторов Philips.

     

    Просмотр продуктов

     

    Простая система очистки от накипи

     

    Легкая очистка от накипи благодаря системе Easy De Calc позволит увеличить срок службы прибора.

     

    Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te

    verlengen.

    Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te

    verlengen.

    Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te

    verlengen.

    Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te

    verlengen.

    Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te

    verlengen.

    Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te

    verlengen.

    Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te

    verlengen.

    Безопасное глажение

     

    Функция автоотключения срабатывает, если прибор не используется. Фиксация Carry Lock для безопасной переноски и удобного хранения.

     

    Можно использовать водопроводную воду. Съемный резервуар для воды можно наполнять в любой момент глажения.

     

    Просмотр продуктов

     

    Наши продукты:

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.