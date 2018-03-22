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Откройте для себя уникальную разработку голландских
инженеров: самый мощный парогенератор в мире PerfectCare Elite!*.
*среди десяти самых продаваемых парогенераторов в мире, протестированных согласно протоколу IEC60311.
Невероятно быстрый результат благодаря самому мощному пару* Невероятно мощная подача пара для максимально быстрого глажения. Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям. Настоящий болид в мире глажения. *Тест на скорость глажения и подачу пара (норматив IEC60311), по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.
Невероятно быстрый результат благодаря самому мощному пару*
Невероятно мощная подача пара для максимально быстрого глажения. Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям. Настоящий болид в мире глажения.
*Тест на скорость глажения и подачу пара (норматив IEC60311), по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.
Глажение любых тканей теперь без регулировки температуры. Гладьте шёлк сразу после джинсов! Благодаря революционной технологии OptimalTemp вы можете гладить любые ткани, которые допускают глажение, — без риска прожечь даже самые дорогие и деликатные ткани. Нет необходимости ставить утюг в горизонтальное положение — можно безопасно оставлять нагретый прибор на гладильной доске.
Глажение любых тканей теперь без регулировки температуры. Гладьте шёлк сразу после джинсов!
Благодаря революционной технологии OptimalTemp вы можете гладить любые ткани, которые допускают глажение, — без риска прожечь даже самые дорогие и деликатные ткани. Нет необходимости ставить утюг в горизонтальное положение — можно безопасно оставлять нагретый прибор на гладильной доске.
С этим невероятно легким утюгом процесс глажения станет намного более простым и комфортным. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении. Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении. *Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями. Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении. *Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями. Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении. *Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями. Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении. *Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.
С этим невероятно легким утюгом процесс глажения станет намного более простым и комфортным. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.
Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.
*Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.
Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.
*Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.
Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.
*Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.
Сочетание мощного пара с самым легким утюгом* среди представленных на рынке для простого и эффективного вертикального отпаривания. Отпаривайте с легкостью даже шторы! Отличный результат в любом положении.
*Вес утюга парогенератора по сравнению с наиболее популярными в 2014 году моделями.
Премиальная подошва T-Ionic Glide состоит из 6 слоев, включая покрытие из оксида титана для непревзойденной прочности и идеального дрифта по ткани. Форма вентиляционных отверстий подошвы обеспечивает идеальное распределение пара, что делает процесс разглаживания складок еще быстрее*.
*Подошва T-ionic Glide на 25% быстрее скользит по ткани и на 30% эффективнее защищает от царапин по сравнению с предыдущими поколениями парогенераторов Philips.
Премиальная подошва T-Ionic Glide состоит из 6 слоев, включая покрытие из оксида титана для непревзойденной прочности и идеального дрифта по ткани. Форма вентиляционных отверстий подошвы обеспечивает идеальное распределение пара, что делает процесс разглаживания складок еще быстрее*.
Легкая очистка от накипи благодаря системе Easy De Calc позволит увеличить срок службы прибора. Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te verlengen. Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te verlengen. Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te verlengen. Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te verlengen. Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te verlengen. Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te verlengen. Ontkalk het apparaat regelmatig om de levensduur te verlengen.
Легкая очистка от накипи благодаря системе Easy De Calc позволит увеличить срок службы прибора.
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