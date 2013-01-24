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PerfectCare Elite

Парогенератор

GC9620/20
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2 награды
  • Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения* Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения* Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*
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    PerfectCare Elite Парогенератор

    GC9620/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

    PerfectCare Elite — это лучший и самый эффективный парогенератор от Philips. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры и без риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

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    PerfectCare Elite Парогенератор

    Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

    PerfectCare Elite — это лучший и самый эффективный парогенератор от Philips. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры и без риска прожечь ткань. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

      со сверхлегким утюгом

      • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      • Паровой удар до 450 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,8 л
      • Съемный резервуар для воды
      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

      Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips

      T-ionic Glide — высококлассная, устойчивая к царапинам подошва от Philips, которая обеспечивает великолепное скольжение и быстрое глажение без усилий. Она выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее и надежнее алюминия, и оснащена внутренним слоем из оксида титана для повышенной устойчивости к царапинам. Кроме того, продуманная форма и специальные отверстия гарантируют равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Легкий и удобный в обращении

      Легкий и удобный в обращении

      Утюг этого парогенератора имеет идеальный вес, поэтому его удобно держать в руке. Он легко скользит по ткани, быстро удаляет даже самые жесткие складки и при этом сокращает нагрузку на запястье. Теперь вертикальное отпаривание — это очень просто! Без труда отпаривайте в вертикальном положении вещи из деликатных тканей, например шелковые блузки, платья и пиджаки, или даже из тканей со сложной фактурой: со складками, пуговицами и другими украшениями.

      Простая и эффективная система очистки от накипи

      Простая и эффективная система очистки от накипи

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Съемный резервуар для воды
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Длина шланга
        1,7  м
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Система автоотключения
        Да
        Превосходное скольжение подошвы
        5  звезд
        Название подошвы
        T-ionicGlide
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Объем резервуара для воды
        1800  мл

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 130  г/мин
        Питание
        Макс. 2400  Вт
        Давление
        6,5 бар (макс.)
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 450  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Да

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        31 x 35 x 51  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        23,3 x 28,5 x 45,3  см
        Вес утюга
        0,8  кг
        Вес утюга + подставка
        5,1  кг

      • Карта памяти

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        • Отделение для хранения шнура
        • Velcro Fix
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Технология

        Циклоническая камера
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Процессор Smart Control
        Да

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