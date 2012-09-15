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SCF690/17
- 1 бутылочка
- 125 мл
- Соска для кормления новорожденных
- 0 мес.+
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SCF051/17
- 1 бутылочка
- 120 мл
- Соска для новорожденных
- 0 мес.+
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SCF030/27
- 2 бутылочки
- 125 мл
- Соска для новорожденных
- 0 мес.+
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SCF030/17
- 1 бутылочка
- 125 мл
- Соска для новорожденных
- 0 мес.+
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SCF036/17
- 1 бутылочка
- 330 мл
- Соска с быстрым потоком
- 6 мес.+
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SCF053/17
- 1 бутылочка
- 240 мл
- Соска с медленным потоком
- 1 мес.+
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SCF671/17
- 1 бутылочка
- 120 мл
- Соска для кормления новорожденных
- 0 мес.+
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SCF696/17
- 1 бутылочка
- 330 мл
- Соска со средним потоком
- 3 мес.+
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SCF690/27
- 2 бутылочки
- 125 мл
- Соска для кормления новорожденных
- 0 мес.+
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Рекомендуемая розничная цена