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  • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural

    SCF053/17

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    83,3% детей, которых докармливали из бутылочки серии Natural, с легкостью переходят от кормления из бутылочки к кормлению грудью и обратно***​

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    Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural

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    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Естественный захват соски

    • 1 бутылочка
    • 240 мл
    • Соска с медленным потоком
    • 1 мес.+
    Естественное положение соски во рту

    Естественное положение соски во рту

    Ультрамягкий материал соски обеспечивает естественное положение соски во рту малыша. Бархатистая поверхность и закругленная форма соски при тактильном контакте напоминает малышу грудь мамы.​

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Соска с широким основанием повторяет форму груди, способствуя естественному захвату. С соской Natural сосательные движения ребенка максимально приближены к натуральным.​

    Гибкая и упругая соска для кормления без слипания​

    Гибкая и упругая соска для кормления без слипания​

    Специально разработанные «лепестки» сохраняют форму соски и способствуют беспрерывному поступлению молока при кормлении малыша. Соска хорошо растягивается и позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания. ​

    Термостойкость

    Термостойкость

    Стеклянная бутылочка серии Natural выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.

    Материал бутылочки - медицинское стекло​

    Материал бутылочки - медицинское стекло​

    Боросиликатное стекло премиум-класса​ обеспечивает высокое качество и максимальную безопасность использования.

    Антиколиковый клапан для снижения дискомфорта

    Антиколиковый клапан для снижения дискомфорта

    Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, тем самым снижая риск появление колик и дискомфорта.

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Доступны соски с разной скоростью потока

    Доступны соски с разной скоростью потока

    В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша. Соски серии Natural совместимы только с бутылочками Philips Avent серии Natural.

    Не содержит бисфенола-А*​

    Не содержит бисфенола-А*​

    Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Материал

      Бутылочка
      • Стекло
      • Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Легко собирать
      • Легко чистится
      • Легко держать
      • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Да
      Захват соски
      • Естественный захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      Соска
      Ультрамягкая и гибкая соска, уникальные лепестки для дополнительного комфорта

    • Этапы взросления

      Этап
      0–12 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011.​
    • * Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.​
    • ** Широкая физиологичная соска снижает риск отказа от груди на 83,3%. Источник: О.Л. Лукоянова1, Т.Э Боровик1, 2, И.А. Беляева1, Г.В. Яцык1 ;1 Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация; 2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация «Применение современных технологических приемов для сохранения успешного грудного вскармливания», 02.10.2012 г.​

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