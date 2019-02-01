Ультрамягкий материал соски обеспечивает естественное положение соски во рту малыша. Бархатистая поверхность и закругленная форма соски при тактильном контакте напоминает малышу грудь мамы.
Естественный захват – как при кормлении грудью
Соска с широким основанием повторяет форму груди, способствуя естественному захвату. С соской Natural сосательные движения ребенка максимально приближены к натуральным.
Гибкая и упругая соска для кормления без слипания
Специально разработанные «лепестки» сохраняют форму соски и способствуют беспрерывному поступлению молока при кормлении малыша. Соска хорошо растягивается и позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания.
Термостойкость
Стеклянная бутылочка серии Natural выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.
Материал бутылочки - медицинское стекло
Боросиликатное стекло премиум-класса обеспечивает высокое качество и максимальную безопасность использования.
Антиколиковый клапан для снижения дискомфорта
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, тем самым снижая риск появление колик и дискомфорта.
Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Доступны соски с разной скоростью потока
В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.
Соски серии Natural совместимы только с бутылочками Philips Avent серии Natural.
Не содержит бисфенола-А*
Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).
Дизайн
Дизайн бутылочки
Эргономичная форма
Широкое горлышко
Материал
Бутылочка
Стекло
Не содержит бисфенол-А*
Соска
Силикон
Не содержит бисфенол-А*
В комплект входят:
Детская бутылочка
1
шт.
Удобство использования
Использование бутылочки
Легко собирать
Легко чистится
Легко держать
Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
Функции
Антиколиковый клапан
Да
Захват соски
Естественный захват соски
Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
Соска
Ультрамягкая и гибкая соска, уникальные лепестки для дополнительного комфорта
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011.
* Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.
** Широкая физиологичная соска снижает риск отказа от груди на 83,3%. Источник: О.Л. Лукоянова1, Т.Э Боровик1, 2, И.А. Беляева1, Г.В. Яцык1 ;1 Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация; 2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация «Применение современных технологических приемов для сохранения успешного грудного вскармливания», 02.10.2012 г.
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