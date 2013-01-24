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Philips Avent

Детская бутылочка серии Natural

SCF036/17
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием
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    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    SCF036/17
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с мягкой соской с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с мягкой соской с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с мягкой соской с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Бутылочка серии Natural с мягкой соской с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Естественный захват соски

      • 1 бутылочка
      • 330 мл
      • Соска с быстрым потоком
      • 6 мес.+
      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

      Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

      Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Доступны соски с разной скоростью потока

      Доступны соски с разной скоростью потока

      В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша.

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

      Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

      Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        0–12 месяцев

      • Материал

        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко
        Детская бутылочка
        1  шт.
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • Функции

        Антиколиковый клапан
        Да

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Легко держать
        • Легко собирать
        • Легко чистится

      • Функции

        Захват соски
        • Естественный захват соски
        • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
        Соска
        Уникальные лепестки для дополнительного комфорта, мягкая и гибкая соска

      • Вариации в дизайне бутылок

        цвет
        Чистый звук

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          • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011