Ключевые слова для поиска

  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

    Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок

    SCF145/06

    Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

    Щеточка для бутылочек Philips Avent имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Совместимые продукты

    Как найти номер модели изделия?
    Где найти номер продукта
    Как мне найти номер продукта?
    найдены продукты по запросу Не найдено продуктов по запросу

    Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

    Щеточка для очистки Avent

    • Аксессуары для бутылочек
    Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

    Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

    Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

    Уникальный дизайн ручки и наконечника

    Уникальный дизайн ручки и наконечника

    Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком. Наконечник специальной формы подходит для очистки внутренней поверхности сосок.

    Щеточка для бутылочек и сосок не содержит бисфенол-А*

    Щеточка для бутылочек и сосок не содержит бисфенол-А*

    Эта щеточка для бутылочек и сосок сделана из материала, не содержащего бисфенола-А*

    Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки

    Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки всех ваших бутылочек, сосок и других предметов для кормления

    Не царапают и не повреждают поверхность бутылочек и сосок

    Не царапают и не повреждают поверхность бутылочек и сосок благодаря мягким, плотным щетинкам.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Щеточку для бутылочек и сосок удобно мыть в посудомоечной машине.

    Подвесную щеточку удобно хранить

    Подвесную щеточку удобно хранить и сушить

    • Материал

      Не содержит бисфенол-А*
      Да

    • В комплект входят:

      Щеточка для бутылочек и сосок
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.