Ключевые слова для поиска
Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах
Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах
Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.
Эта щеточка для бутылочек и сосок сделана из материала, не содержащего бисфенола-А*
Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком. Наконечник специальной формы подходит для очистки внутренней поверхности сосок.
Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки всех ваших бутылочек, сосок и других предметов для кормления
Не царапают и не повреждают поверхность бутылочек и сосок благодаря мягким, плотным щетинкам.
Щеточку для бутылочек и сосок удобно мыть в посудомоечной машине.
Подвесную щеточку удобно хранить и сушить
Этапы взросления
Материал
В комплект входят: