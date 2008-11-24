SCF145/06
Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
Щеточка для бутылочек Philips Avent имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее.Узнать обо всех преимуществах
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Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.
Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком. Наконечник специальной формы подходит для очистки внутренней поверхности сосок.
Эта щеточка для бутылочек и сосок сделана из материала, не содержащего бисфенола-А*
Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки всех ваших бутылочек, сосок и других предметов для кормления
Не царапают и не повреждают поверхность бутылочек и сосок благодаря мягким, плотным щетинкам.
Щеточку для бутылочек и сосок удобно мыть в посудомоечной машине.
Подвесную щеточку удобно хранить и сушить
Материал
В комплект входят:
Этапы взросления
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