Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

Щеточка для бутылочек Philips Avent имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее.