SCY670/01
Снижает риски образования колик, газов и срыгиваний
Соска бутылочки ощущается ребенком и работает как мамина грудь, подстраиваясь под ритм сосания именно вашего малыша. Повторение естественной физиологии процесса делает кормление максимально близким к грудному. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгиванийУзнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку, а клапан AirFree состоит из одной детали.
Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно**
Клапан AirFree обеспечивает дополнительную защиту от проблем с кормлением, предотвращая попадание воздуха в животик малыша при кормлении в вертикальном положении.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.
Мы перешли к обозначениям с разными уровнями скорости потока. Начните с соски, которая поставляется вместе с бутылочкой. Попробуйте соску с более медленным потоком, если ребенок давится молоком или оно вытекает у него изо рта. Попробуйте соску с более быстрым потоком, если ребенок играет с соской вместо питья или чем-то недоволен. По мере этого обновления вы можете получать упаковки и старой, и новой версии.
Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***
Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.
Мы предлагаем бутылочки разных размеров согласно потребностям вашего малыша. Найдите идеальный вариант среди разных моделей, чтобы ваш малыш всегда ощущал комфорт и удобство.
Материал
В комплект входят:
Функции
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