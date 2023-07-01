SCY100/02
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Наши бутылочки серии Anti-Colic разработаны для сокращения дискомфорта малыша при кормлении. Благодаря встроенному антиколиковому клапану воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша.Узнать обо всех преимуществах
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Наш антиколиковый клапан, чья эффективность доказана клинически*, способствует снижению колик и вздутия живота. Клинические исследования показали, что благодаря использованию бутылочки Philips Avent колик становится меньше, а сон малыша становится спокойнее. Ночью ребенок спит гораздо спокойнее после кормления с помощью антиколиковой бутылочки Philips Avent — на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.
Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Форма соски позволяет малышу удобно захватить соску при кормлении. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Конструкция бутылочки серии Anti-colic препятствует протеканию для еще большего комфорта и удовольствия при кормлении.
Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.
Благодаря специальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.
Небольшое количество деталей бутылочки и широкое горлышко обеспечивают удобство сборки, а также быструю и тщательную очистку.
Используйте различные сочетания компонентов молокоотсоса, бутылочки и чашки и получите изделие, которое соответствует именно вашим потребностям!
Бутылочка Philips Avent серии Anti-colic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А***
Соски Philips Avent серии Anti-Colic имеют разную скорость потока — предпочтительная скорость зависит от возраста и индивидуальных особенностей малыша. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте бутылочки Philips Avent серии Anti-Colic только вместе с сосками Philips Avent серии Anti-Colic.
Cоски Anti-Colic совместыми только с бутылочками той же серии. Полная совместимость с клапаном AirFree. Бутылочку и соску можно использовать с клапаном и без него, в зависимости от ваших потребностей. Соски не совместимы с серией Natural и Natural Response.
В комплект входят:
Бутылочка
Функции
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