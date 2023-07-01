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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Philips Avent Бутылочка Anti-colic

    SCY100/02

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Наши бутылочки серии Anti-Colic разработаны для сокращения дискомфорта малыша при кормлении. Благодаря встроенному антиколиковому клапану воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша.

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    Philips Avent Бутылочка Anti-colic

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    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Разработано для беспрерывного кормления

    • 2 бутылочки
    • 125 мл
    • Соска для новорожденных
    • 0 мес.+
    Уникальный клапан, снижающий риск возникновения колик за счет отсутствия воздуха

    Уникальный клапан, снижающий риск возникновения колик за счет отсутствия воздуха

    Наш антиколиковый клапан, чья эффективность доказана клинически*, способствует снижению колик и вздутия живота. Клинические исследования показали, что благодаря использованию бутылочки Philips Avent колик становится меньше, а сон малыша становится спокойнее. Ночью ребенок спит гораздо спокойнее после кормления с помощью антиколиковой бутылочки Philips Avent — на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.

    На 60% меньше беспокойства ночью*

    На 60% меньше беспокойства ночью*

    Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

    Форма соски, обеспечивающая надежный захват​

    Форма соски, обеспечивающая надежный захват​

    Форма соски позволяет малышу удобно захватить соску при кормлении. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.​

    Конструкция, препятствующая протеканию​

    Конструкция, препятствующая протеканию​

    Конструкция бутылочки серии Anti-colic препятствует протеканию для еще большего комфорта и удовольствия при кормлении.​

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.

    Удобно и легко держать

    Удобно и легко держать

    Благодаря специальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.

    Широкое горлышко для удобства мытья

    Широкое горлышко для удобства мытья

    Небольшое количество деталей бутылочки и широкое горлышко обеспечивают удобство сборки, а также быструю и тщательную очистку.​

    Совместимость с другими продуктами Philips Avent - от молокоотсоса до чашек

    Совместимость с другими продуктами Philips Avent - от молокоотсоса до чашек

    Используйте различные сочетания компонентов молокоотсоса, бутылочки и чашки и получите изделие, которое соответствует именно вашим потребностям!​

    Не содержит бисфенола-А

    Не содержит бисфенола-А

    Бутылочка Philips Avent серии Anti-colic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А***

    Доступны соски разной скорости потока для кормления вашего растущего малыша​

    Доступны соски разной скорости потока для кормления вашего растущего малыша​

    Соски Philips Avent серии Anti-Colic имеют разную скорость потока — предпочтительная скорость зависит от возраста и индивидуальных особенностей малыша. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте бутылочки Philips Avent серии Anti-Colic только вместе с сосками Philips Avent серии Anti-Colic.​

    Совместимы с бутылочками Anti-colic

    Совместимы с бутылочками Anti-colic

    Cоски Anti-Colic совместыми только с бутылочками той же серии. Полная совместимость с клапаном AirFree. Бутылочку и соску можно использовать с клапаном и без него, в зависимости от ваших потребностей. ​Соски не совместимы с серией Natural и Natural Response.

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      2  шт.

    • Бутылочка

      Емкость
      125 мл

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      уменьшает заглатывание воздуха
      Соска
      Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана

    Badge-D2C

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    • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.
    • Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
    • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.

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