Ключевые слова для поиска

  • Защита от проливания — легко и чисто Защита от проливания — легко и чисто Защита от проливания — легко и чисто

    Philips Avent - Чашка с мягким носиком

    SCF802/02

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Защита от проливания — легко и чисто

    Чашка Philips Avent с мягким носиком обладает уникальным клапаном, предотвращающим проливание. Мамы в восторге! Нескользящий материал и эргономичная форма отлично подходят для маленьких ручек. Ваш малыш с уверенностью сделает свои первые шаги на пути к самостоятельному питью.

    Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent - Чашка с мягким носиком

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Защита от проливания — легко и чисто

    Устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

    • Чашка с мягким носиком
    • 300 мл
    • 9 мес.+
    • 1 шт. в упаковке
    Усовершенствованный клапан с защитой от протекания

    Усовершенствованный клапан с защитой от протекания

    Что может быть лучше настоящего приключения? Однако даже в путешествии малышу нужна удобная чашка. Уникальный клапан пропускает жидкость только во время питья, так что маме больше не нужно беспокоиться об испачканных вещах. Поверьте — 91% мам подтверждает, что из этой чашки действительно сложно что-то пролить*.

    Мягкий устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

    Мягкий устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

    Малышам нужен носик, который не только не будет раздражать десны, но и выдержит покусывание прорезающимися зубками. Носик чашки My Grippy — идеальный выбор благодаря мягкому, но прочному материалу.

    Специальная форма и текстурированная поверхность

    Специальная форма и текстурированная поверхность

    Благодаря удобной форме чашки ваш малыш сможет уверенно и самостоятельно пить свои напитки. Текстурированная поверхность не позволит чашке выскользнуть из маленьких ручек.

    Простая конструкция: легкость сборки и очистки (подходит для мытья в посудомоечной машине)

    Простая конструкция: легкость сборки и очистки (подходит для мытья в посудомоечной машине)

    Чашка Philips Avent с мягким носиком состоит всего из нескольких элементов, поэтому ее очень легко собрать. Защитный колпачок закрывает носик. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Без бисфенола-А

    Без бисфенола-А

    Как и все наши поильники, эта чашка с носиком сделана без использования бисфенола-А.

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    Чашки Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

    Чашки Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

    Переход к самостоятельному питью — важный шаг в жизни малыша. Мы стараемся сделать переход от грудного вскармливания или бутылочки к чашке максимально простым и комфортным для ребенка. В сотрудничестве с профессиональными врачами мы создаем бутылочки и чашки, которые развивают моторику и навыки питья ребенка. При этом абсолютно неважно, чем пользуется малыш — соской, мягким или жестким носиком, трубочкой или обычной чашкой — мы учли все потребности развития ребенка. Все продукты для питья также отличаются высочайшим качеством и, разумеется, изготовлены без использования бисфенола-А.

    • Размер чашки

      300 мл
      Да

    • Сменные детали

      Сменные детали
      SCF252/05

    • Особенности

      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • В комплект входят:

      Чашка
      1
      Защелкивающийся защитный колпачок
      1  шт.
      Цвета
      Лазурный/фиолетовый

    • Этапы взросления

      Этап взросления
      9 мес.+

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Независимые исследования на дому, Великобритания, сентябрь 2013 г.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.