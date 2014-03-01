2 года гарантии и 3 года дополнительно при регистрации продукта на сайте

Все наши продукты по уходу для мужчин созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов. Зарегистрируйте машинку для стрижки волос на веб-сайте www.philips.com/5years и получите 5-летнюю гарантию для любой страны: 3 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии Philips.