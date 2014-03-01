HC3420/15
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова.Узнать обо всех преимуществах
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Простое решение для стрижки волос любого типа: усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками для стрижки Philips, что гарантирует превосходный результат снова и снова.*
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 60 минут автономной работы после 8 часов зарядки.
Просто снимите головку, чтобы освободить и очистить лезвия.
Все наши продукты по уходу для мужчин созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов. Зарегистрируйте машинку для стрижки волос на веб-сайте www.philips.com/5years и получите 5-летнюю гарантию для любой страны: 3 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии Philips.
Устройство не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.
Система питания
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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