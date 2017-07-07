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CP9970/01
- Система удаления волос IPL
- Система SkinCare
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CP9990/01
- Система удаления волос IPL
- Система SkinCare
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BRI860/00
- Для лица и тела
- Обработка голеней занимает 10 минут
- <gt/> 200 000 вспышек
- Компактный дизайн и питание от сети
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BRI863/00
- Для лица и тела
- Обработка голеней занимает 10 минут
- <gt/> 200 000 вспышек, чехол
- С датчиком SmartSkin
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SC1995/00
- Для тела
- Обработка голеней занимает 15 минут
- <gt/> 250 000 вспышек
- Ультрадлинный шнур
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BRI950/00
- С технологией SenseIQ
- Тело и лицо
- С датчиком SmartSkin
- Проводной и беспроводной режимы работы
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SC2006/05
- Для удаления волос на лице и теле
- Обработка голеней занимает 15 минут
- Срок службы <gt/> 140 000 импульсов
- Беспроводной режим
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SC2003/00
- Для лица и тела
- Обработка голеней занимает 15 минут
- Срок службы <gt/>100 000 световых импульсов
- Беспроводной режим
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SC2001/01
- Только для тела
- Обработка голеней занимает 15 минут
- Срок службы <gt/>100 000 световых импульсов
- Беспроводной режим
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SC2001/00
- Только для тела
- Обработка голеней занимает 15 минут
- Срок службы <gt/>100 000 световых импульсов
- Беспроводной режим
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SC1983/00
- Для лица и тела
- Обработка голеней занимает 22 минуты
- <gt/> 200 000 вспышек
- Компактный дизайн и питание от сети
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SC1981/00
- Для лица и тела
- Обработка голеней занимает 22 минуты
- Срок службы <gt/>100 000 световых импульсов
- Компактный дизайн и питание от сети
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Рекомендуемая розничная цена