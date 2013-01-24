Ключевые слова для поиска
**В среднем на 71% меньше волос на ногах после 12 сеансов; на результат могут влиять индивидуальные особенности.
***Измерено после 4-5 процедур; на результат могут влиять индивидуальные особенности.
**В среднем на 78 % меньше волос на ногах после 12 сеансов.
***При соблюдении расписания процедур; протестировано при проведении процедур на ногах; на результат могут влиять индивидуальные особенности.
Прибор Lumea очень удобен и безопасен в использовании. Выберите правильную настройку эффективности для каждого участка тела. Это бережное и эффективное решение для удаления волос на разных участках тела — время обработки всех участков занимает не больше 15 минут.
"Технология IPL применяется в профессиональных салонах с 1997 года. Приборы Philips Lumea, созданные на основе этой технологии, можно легко и эффективно использовать дома. Фотоэпилятор Philips Lumea был создан в результате 14-летних исследований в сотрудничестве с ведущими дерматологами», —
Том Нейс, создатель Lumea
Эффективность обработки зависит от количества и типа волос, а также от изгибов тела, поэтому каждый участок требует особого подхода. В комплект Philips Lumea входят интеллектуальные насадки уникальной изогнутой формы для всех участков тела (бикини, подмышек, ног, рук, живота) и лица (верхней губы, подбородка). Интеллектуальные насадки различаются формой, размером окошек и фильтрами. При установке насадки на фотоэпилятор, прибор атвоматически распознает выбранную насадку и подает уровень интенсивности вспышек, который будет максимально эффективен именно для этой конкретной зоны. Это сочетание продуманной конструкции и уникального подхода к удалению волос позволяет эффективно и безопасно обрабатывать даже самые чувствительные участки.
Насадка выпуклой формы предназначена для удаления волосков в труднодоступной зоне подмышек. При установке интеллектуальной насадки автоматически включаются специальные настройки для максимально эффективной обработки этого участка тела.
*При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности.
Прибор Philips Lumea прост в использовании, эффективно и безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос и для кожи от очень светлого до смуглого тона. Как и другие решения на основе технологии IPL, Philips Lumea не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи*. Эти ограничения связаны с большой разницей между пигментами, содержащимися в волосах, и пигментами, содержащимися в коже.
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Lumea Advanced
SC1999/00
Модель, работающая от сети, с 3-мя насадками для тела, лица и зоны бикини
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Lumea Advanced
SC1997/00
Модель, работающая от сети, с 2-мя насадками для тела и лица
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Lumea Advanced
SC1995/00
Модель, работающая от сети, с большим световым окошком для быстрой процедуры
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Эффективность
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Безопасность
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Насадки в комплекте
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Тип питания
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Скорость (время обработки двух голеней)
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Комфорт процедуры
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Ресурс лампы (количество вспышек)
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Подходит для типов кожи
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После 10 лет исследований Philips совместно с доктором Питером Бьеррингом, ведущим ученым и врачем-дерматологом, создали IPL фотоэпиляторы IPL для домашнего использования, в котором оптимально сочетаются три ключевые характеристики: мощность импульса, длина волны и частота импульса, чтобы эффективно и безопасно удалять волосы.
Значения подобраны так, чтобы за короткий промежуток времени доставить необходимое количество энергии на нужную глубину.
Это означает, что световая вспышка нужной мощности за определенное время проникает на ту глубину, где находится фолликул волоса. Далее воздействие идет на пигмент меланин, содержащийся в фолликуле. Его активность останавливается, а дпльнейший рост волос прекращается.
Lumea IPL эпилятор гарантирует на 75% меньше волос уже после 3-ей процедуры*. А идеальная гладкость кожи сохраняется на срок до 8 недель!
Потребители полностью удовлетворены результатами после использования IPL эпиляторы. Клинические исследования показывают видимые результаты уже после первого использования.
* Для модели SC2007
Ответ однозначный – да, безопасно.
Фотоэпиляторы Philips Lumea имеют фильтр, который отсекает синий и зеленый свет из всего спектра цветов белого света, чтобы исключить побочные эффекты.
Lumea отсекает лучи длиной короче 575 нм, а значит воздействовать на корень волоса будут только те лучи, которые являются безопасными для организма и эффективным для решения проблемы нежелательных волос.
Кроме того в фотоэпиляторах Lumea:
Что еще немаловажно, компания Philips является лидером в области исследований и производства медицинского оборудования, а значит имеет большую экспертизу в области высокотехнологичных товаров для красоты и здоровья.
Фотоэпиляторы Philips Lumea тестировались ведущими специалистами, косметологами и дерматологами на протяжении 15 лет и на более 2000 женщин доказали свою безопасность и эффективность.
Шаг 1
Удалите лишние волоски с поверхности кожи Перед процедурой используя бритву, эпилятор или воск
Шаг 2
Установите интенсивность вспышки от 1 до 5 для обрабатываемого участка и оттенка кожи
Шаг 3
Приложите Lumea к коже и дождитесь индикатора готовности к работе. После этого нажмите на кнопку подачи вспышки
Шаг 4
Медленно перемещайте фотоэпилятор по коже. Старайтесь избегать обработки одного и того же участка дважды
Шаг 5
В период между процедурами эпиляции волосы выпадают естественным способом, а их повторный рост предотвращает
Пожалуйста, ознакомьтесь с видео о проведении процедуры в разделе «Видео о фотоэпиляторе Philips Lumea
Во время процедуры Вы будете испытывать легкое ощущение тепла. По мере продолжительности процедуры, ощущение тепла может увеличиться, однако с болевыми ощущениями Вы не сталкнетесь. Это абсолютно иные ощущение в сравнении с электрической эпиляцией, лазерной или электроэпиляцией, а также воском или шугарингом. В случае с использованием Lumea процедуру можно назвать совершенно безболезненной. Встроенная система вентиляции способствует охлаждению прибора, поэтому теперь Вы можете не задумываться о возможной боли, а просто расслабиться и получать удовольствие.
Вы можете также выбрать подходящую настройку для использоания Lumea на каждом участке тела: для ног лучше всего использовать настройки 4 или 5, для более деликатных участков, например, в области бикини лучше подойдет настройка 3.
Первые видимые результаты Вы сможете заметить после второй процедуры фотоэпиляции. На обработанных участках начнут появляться «облысевшие» области с отсутствием волосков. Они выпали етсественным образом в перерывах между сеансами. После третьей процедуры результаты станут значительно более очевидными, ну а после 4 регулярной процедуры волосков станет минимум на 75% меньше.
Продолжайте проводить процедуру 1 раз в 1-2 месяца для поддержания эффективного результата.
Не пользуйтесь устройством:
1. Если у вас кожа V и VI типа (вы очень редко или никогда не обгораете, загар имеет очень темный оттенок). В этом случае для вас существует высокий риск развития кожных реакций, таких как гиперпигментация или гипопигментация, сильное покраснение или ожоги.
2. В период беременности или лактации, так как оно не тестировалось на беременных или кормящих женщинах.
3. Если на обрабатываемом участке имеется активное имплантируемое медицинское изделие, например, кардиостимулятор, нейростимулятор, дозатор инсулина и т.д.
4. При серьезных заболеваниях и состояниях (рак кожи, нарушений коллагенообразования, сосудистая эктазия, инфекционных заболеваниях, диабет и др.). Полный перечень читайте в руководстве пользователя
5. При приеме следующих лекарственных препаратов
и др.
Полный перечень читайте в руководстве пользователя
6. Не используйте устройство на следующих участках:
др.
Полный перечень читайте в руководстве пользователя
7. Запрещается использовать устройство на раздраженной коже (покраснение или порезы); на коже, обгоревшей на солнце; на коже, которая недавно подверглась воздействию солнечных лучей или воздействию искусственного загара.
Фотоэпиляторы Philips были созданы на базе салонной процедуры фотоэпиляции IPL, которая существует на рынке уже более 20 лет. Однако существует ряд различий салонной процедуры против домашней:
Фотоэпилятор Philips Lumea позволяет избавиться от нежелательных волосков на всем теле. Дополнительная насадка для лица* гарантирует безопасное применение на чувствительной коже
На проведение процедуры на лице у Вас уйдет около 1 минуты, 4 минуты на области бикини, 8 минут на процедуру на голени и 1 минута на обработку области подмышек
Деликатный вопрос фотоэпиляции области бикини является, безусловно, важным для девушек и женщин. Фотоэпилято Philips Lumea можно использовать в области бикини, придерживаясь определенных правил:
Иногда в обрабатываемой области может возникнуть ощущение тепла, переходящее в жжение. Как правило через 15-30 минут эти ощущения пропадают сами. Однако для бытрого успокоения кожи можно использовать смягчающие кема, например бепантен или пенку пантенол.
Для понимания важных тонкостей разберем основные этапы данной процедуры.
Первое, что хочется отметить: перед тем как вы решите попробовать на себе данную методику необходимо определить ваш фототип и разницу между цветом кожи и тех волосков, которые планируете удалить. Помните, что для светлых волос на светлой коже, также как темных на темной и седых - на любой – этот вариант удаления волос увы не подходит.
Второй важный момент: у любой методики есть свои противопоказания. В нашем случае это:
Третье: Когда вы убеждены, что фотоэпиляция вам подходит, от вас потребуется небольшая подготовка: в зоне, подлежащей обработке, волоски необходимо удалить заранее (сбрить, удалить эпилятором или воском). Это необходимо будет делать перед каждой процедурой, пока волоски будут появляться на поверхности кожи. Лучше - накануне за 1-2 дня, чтобы на коже не было повреждений и раздражений.
Четвертое – начало процедуры: Для настройки мощности вспышки выберите нечувствительный участок с волосками и, начиная с наименьшей рекомендованной интенсивности попробуйте сделать пару вспышек. Если нет никаких явных ощущений, то мощность можно увеличить, но до максимума на первой процедуре доводить не следует Во время процедуры не должно быть больно! Если вы чувствуете слишком интенсивное тепло, то снизьте мощность воздействия.
Пятое: после проведения процедуры в течение одной недели нельзя загорать, при выходе на солнце следует в обязательном порядке использовать надежный солнцезащитный крем.
Шестое: после грамотно и правильно проведенной процедуры волоски не выпадут немедленно. Это связано с тем, что воздействие световой вспышки эффективно только на те волоски, которые находятся в активной стадии роста. А так как на человеческом теле все волоски находятся вразных стадиях – то придется повторить процедуру как минимум 2 раза, чтобы отметить видимые результаты.Однако уже после четырех регулярных процедур волосков станет на 75% меньше! Вам останется только поддерживать результат каждые 1-2 месяца и наслаждаться совершенной глакостью своей идеальной кожи.
Фотоэпиляторы Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светлых и седых волос. Также Philips Lumea НЕ подходит для очень темной кожи.
Тем не менее его можно использовать на загорелой и смуглой коже, но на пониженном режиме. Более подробную информацию можно найти в разделе «Подходит ли мне фотоэпиляция?»
1Внутреннее исследование Philips, Эйндховен, январь 2017. Результат зависит от индивидуальных особенностей темпов роста волос и может отличаться на разных участках тела.*
2Клиническое исследование в Нидерландах и Австрии в июле-декабре 2016. 48 респондентов. Результат зависит от индивидуальных особенностей темпов роста волос и может отличаться на разных участках тела.*
3Внутреннее исследование Philips, Эйндховен, ноябрь 2016 – январь 2017
4При использовании на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в соответствии со сроком службы лампы*
5При использовании от сети, с максимальными настройками мощности. Индивидуальный результат может отличаться*
6Внутреннее исследование Philips, Эйндховен, ноябрь 2016 – январь 2017
7По данным продаж фотоэпиляторов в денежном выражении в период с сентября 2015-го по август 2016 г. Информация международной независимой исследовательской компании. *