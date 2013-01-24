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    Philips Lumea

    Фотоэпилятор с насадками для максимального эффекта в области бикини и подмышек, а также на ногах и лице.

    Эффективность сокращения количества волосков — до 92 % после 3 сеансов**

    Беспроводной и
    проводной режимы
    Срок службы лампы — до 20 лет***

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    Philips Lumea – это универсальное решение для удаления волос на долгий срок.

     

    • До 85% меньше волос всего за три процедуры**
    • Идеально гладкая кожа до 3 месяцев***
    • Различные насадки для удобства использования в каждой отдельной зоне;  
    • Большое световое окошко и работа от сети для очень быстрой процедуры;
    • Различные настройки интенсивности для индивидуального подхода к каждой конкретной зоне;
    • Ресурс лампы 250 000 вспышек, которых хватит на более 20 лет использования;
    • Дополнительная система безопасности: встроенный сенсор, который считывает оттенок кожи и блокирует вспышки, если кожа темнее нормы.
    Lumea Prestige

    **В среднем на 71% меньше волос на ногах после 12 сеансов; на результат могут влиять индивидуальные особенности.

    ***Измерено после 4-5 процедур; на результат могут влиять индивидуальные особенности.

     

     

    10 причин выбрать Philips Lumea

    • Длительный эффект: до 6 месяцев идеально гладкая кожа1
      Быстрый результат: до 92% меньше волос после третьей процедуры2
      Уникальный: Первый в мире фотоэпилятор с изогнутыми насадками для максимального эффекта на всех участках тела3
      Авторекомендация: датчик SmartSkin определяет тон кожи и подбирает для него лучшую настройку
      Скорость: обработка обеих голеней всего за 8,5 минут5
    • Комфортная процедура: Различные настройки интенсивности для комфортной процедуры по всему телу
      Удобство: единственный фотоэпилятор, способный работать в проводном и беспроводном режиме6
      Безопасность: деликатный способ удаления волос, разработанный совместно с дерматологами
      Никаких скрытых  расходов: ресурс лампы до 20 лет4
      Лидер среди фотоэпиляторов: Philips - Бренд №1 в мире, которому доверяют более 1,5 млн женщин7

      Обзоры продуктов: о нас пишут  

      Эффективная фотоэпиляция с Philips Lumea


      Световые импульсы фотоэпилятора Philips Lumea мягко воздействуют на корни волос и предотвращают повторный рост волос уже после 4 регулярных процедур

      Идеально гладкая кожа до 6 месяцев*


      Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится до 92 % меньше. Первые 4 процедуры проводите с регулярностью 1 раз в 2 недели. Далее, когда Вы достигнете желаемого результата, можете переходить на стадию поддержания эффекта, повторяя процедуры 1 раз в месяц. Спустя 8 таких процедур Вы уже сможете наслаждаться гладкостью кожи сроком до 6 месяцев*
      Результаты после каждого сеанса
      Таблица с информацией о процедурах

      **В среднем на 78 % меньше волос на ногах после 12 сеансов.

      ***При соблюдении расписания процедур; протестировано при проведении процедур на ногах; на результат могут влиять индивидуальные особенности.

      Простое и безопасное решение для бережного удаления волос

       

      Прибор Lumea очень удобен и безопасен в использовании. Выберите правильную настройку эффективности для каждого участка тела. Это бережное и эффективное решение для удаления волос на разных участках тела — время обработки всех участков занимает не больше 15 минут.

      Пошаговая инструкция использования фотоэпилятора Philips Lumea

      Lumea Prestige — этап 1

      Шаг 1

      Перед началом процедуры удалите волоски с помощью бритвы, эпилятора или воска. Рекомендуется использовать бритву, т.к. при удалении волосков с поверхности кожи большее количество меланина остается в корне волос, а именно на меланин направлено воздействие вспышки. А значит, в этом случае эффект будет достигнут в более короткий срок.
      Lumea Prestige — этап 2

      Шаг 2

      Выберите правильную настройку для своего тона кожи с помощью функции автоматической рекомендации. Просто поднесите прибор к коже, и он автоматически определит нужную настройку именно для этой зоны.
      Lumea Prestige — этап 3

      Шаг 3

      Поднесите прибор к телу под углом 90 градусов так, чтобы световое окошко прилегало к коже. Подождите, пока загорится индикатор готовности к подаче импульса, и нажмите кнопку включения вспышки
      Lumea Prestige — этап 4

      Шаг 4

      Затем удерживайте кнопку подачи световых вспышек и  медленно перемещайте прибор по коже. Вспышка будет воспроизводиться автоматически

      Видео о преимуществах фотоэпилятора Philips Lumea

      Идеально гладкая кожа до 3 меяцев с фотоэпилятором Philips Lumea Advanced!

      Philips Lumea — ваше идеальное решение

      Philips Lumea — ваше идеальное решение

      "Технология IPL применяется в профессиональных салонах с 1997 года. Приборы Philips Lumea, созданные на основе этой технологии, можно легко и эффективно использовать дома. Фотоэпилятор Philips Lumea был создан в результате 14-летних исследований в сотрудничестве с ведущими дерматологами», —

       

      Том Нейс, создатель Lumea
      Технология IPL разработана совместно с дерматологами

      Протестировано при участии 2000 женщин

      Эффективность Philips Lumea была доказана в ходе масштабного клинического исследования с участием более 2000 женщин.

      14 лет

      исследований

      Philips Lumea — результат 14 лет исследований Philips, созданный на основе IPL-технологии для профессионального оборудования.

      3 000 000

      женщин любят Lumea

      Более 3 миллионов женщин считают, что Philips Lumea — идеальное решение для удаления волос, и выбирают этот прибор.

      7 лет 

      на российском рынке

       Будучи брендом №1 в фотоэпиляции, компания Philips была первой, кто запустил на рынок домашний фотоэпилятор, и уже более 6 лет успешно их продает. 

      Уникальные изогнутые насадки обладают интеллектуальной системой, адаптирующей интенсивность вспышек для каждого отдельного участка тела

       

      Эффективность обработки зависит от количества и типа волос, а также от изгибов тела, поэтому каждый участок требует особого подхода. В комплект Philips Lumea входят интеллектуальные насадки уникальной изогнутой формы для всех участков тела (бикини, подмышек, ног, рук, живота) и лица (верхней губы, подбородка). Интеллектуальные насадки различаются формой, размером окошек и фильтрами. При установке насадки на фотоэпилятор, прибор атвоматически распознает выбранную насадку и подает уровень интенсивности вспышек, который будет максимально эффективен именно для этой конкретной зоны. Это сочетание продуманной конструкции и уникального подхода к удалению волос позволяет эффективно и безопасно обрабатывать даже самые чувствительные участки.
      насадка для лица

      Насадка для лица

      Размер светового окошка — 2 см2 | Время обработки — 1,5 мин*

      Насадка оснащена дополнительным встроенным фильтром и плоским световым окошком для бережной и точной эпиляции области над верхней губой и на подбородке. При установке насадки автоматически выбирается интенсивность света для максимально эффективного удаления нежелательных волосков на лице.

      *При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
      насадка для зоны подмышек

      Насадка для области подмышек

      Размер светового окошка — 3 см2 | Время обработки — 1,5 мин*

      Насадка выпуклой формы предназначена для удаления волосков в труднодоступной зоне подмышек. При установке интеллектуальной насадки автоматически включаются специальные настройки для максимально эффективной обработки этого участка тела.


      *При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
      насадка для зоны бикини

      Насадка для зоны бикини

      Размер светового окошка — 3 см2 | Время обработки — 2 мин*

      Волоски в области бикини, как правило, более густые и жесткие, чем на других участках тела, поэтому для оптимальных результатов требуется особый подход. Насадка имеет слегка изогнутую форму и оснащена дополнительным прозрачным фильтром. Интенсивность вспышек автоматически регулируется при установке на устройство.
      *При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
      Насадка для тела

      Насадка для тела

      Размер светового окошка — 4,1 см2 | Время обработки обеих голеней  - 8,5 мин*

      Насадка для тела идеально подходит для быстрой эпиляции больших участков, таких как ноги, руки и живот. Насадка со специальным изгибом повторяет контуры тела, обеспечивая оптимальный контакт с кожей. Специальные настройки автоматически включаются при установке насадки на фотоэпилятор.

      *При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
      Насадка для лица
      насадка для лица

      Насадка для лица
      Размер светового окошка — 2 см2 | Время обработки — 1,5 мин*


      Насадка оснащена дополнительным встроенным фильтром и плоским световым окошком для бережной и точной эпиляции областей над верхней губой и на подбородке. При установке насадки автоматически выбирается интенсивность света для максимально эффективного удаления нежелательных волосков на лице.

      *При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
      Насадка для области подмышек
      насадка для зоны подмышек

      Насадка для области подмышек
      Размер светового окошка — 3 см2 | Время обработки — 1,5 мин*


      Насадка обтекаемой формы предназначена для удаления волосков в труднодоступной зоне подмышек. При установке интеллектуальной насадки автоматически включаются специальные настройки для обработки этого участка тела.
       

      *При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
      Насадка для линии бикини
      насадка для зоны бикини

      Насадка для зоны бикини
      Размер светового окошка — 3 см2 | Время обработки — 2 мин*


      Волоски в области бикини, как правило, более густые и жесткие, чем на других участках тела, поэтому для оптимальных результатов требуется особый подход. Насадка имеет обтекаемую форму и оснащена дополнительным прозрачным фильтром. Интенсивность света автоматически регулируется при установке на устройство.

      *При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 
      Насадка для тела
      Этап 4

      Насадка для тела
      Размер светового окошка — 4,1 см2 | Время обработки — 8,5 мин для двух нижних ног*


      Насадка для тела идеально подходит для быстрой эпиляции больших участков тела, таких как ноги, руки и живот. Насадка обтекаемой формы повторяет изгибы тела, обеспечивая оптимальный контакт с кожей. Специальные настройки автоматически включаются при установке насадки на устройство.

      *При использовании в проводном режиме; значение времени указано для максимальной настройки интенсивности. 

      Скачивайте Мобильное приложение Philips Lumea

       

      Поможет соблюдать график процедур для достижения максимального эффекта, а так же содержит множество полезной информации и рекомендаций в зависимости от вашего типа устройства и тона кожи и волос. 

      Подходит ли мне это решение?

       

      Прибор Philips Lumea прост в использовании, эффективно и безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос и для кожи от очень светлого до смуглого тона. Как и другие решения на основе технологии IPL, Philips Lumea не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи*. Эти ограничения связаны с большой разницей между пигментами, содержащимися в волосах, и пигментами, содержащимися в коже.

      Оттенки кожи

      Тон кожи

      Подходящий цвет волос

      Цвет волос

      Сравнение моделей Lumea

      SC1999/00

      Lumea Advanced

      SC1999/00

      Модель, работающая от сети, с 3-мя насадками для тела, лица и зоны бикини
      Сравнить модели
      SC1997/00

      Lumea Advanced

      SC1997/00

      Модель, работающая от сети, с 2-мя насадками для тела и лица
      Сравнить модели
      SC1995/00

      Lumea Advanced

      SC1995/00

      Модель, работающая от сети, с большим световым окошком для быстрой процедуры
      Сравнить модели

      Эффективность

      • До 85% меньше волос уже после трех регулярных процедур
      • Долгосрочный эффект до 3 месяцев*
      • До 85% меньше волос уже после трех регулярных процедур
      • Долгосрочный эффект до 3 месяцев*
      • До 85% меньше волос уже после трех регулярных процедур
      • Долгосрочный эффект до 3 месяцев*

      Безопасность
      • Встроенный УФ фильтр
      • Сенсор контакта с кожей для предотвращения случайной вспышки
      • Блокировка вспышки если оттенок кожи темнее нормы
      • Встроенный УФ фильтр
      • Сенсор контакта с кожей для предотвращения случайной вспышки
      • Блокировка вспышки если оттенок кожи темнее нормы
      • Встроенный УФ фильтр
      • Сенсор контакта с кожей для предотвращения случайной вспышки
      • Блокировка вспышки если оттенок кожи темнее нормы

      Насадки в комплекте
      • Для тела – 4 см2
      • Для лица – 2 см2
      • Для бикини – 2см2
      • Для тела – 4 см2
      • Для лица – 2 см2
      • Для тела – 4 см2

      Тип питания
      • От сети
      • От сети
      • От сети

      Скорость (время обработки двух голеней)
      • 15 минут
      • 15 минут
      • 15 минут

      Комфорт процедуры
      • 5 настроек интенсивности
      • Режим одиночной вспышки "Stamp" и режим автоматической вспышки "Slide&Flash"
      • 5 настроек интенсивности
      • Режим одиночной вспышки "Stamp" и режим автоматической вспышки "Slide&Flash"
      • 5 настроек интенсивности
      • Режим одиночной вспышки "Stamp" и режим автоматической вспышки "Slide&Flash"

      Ресурс лампы (количество вспышек)
      • 250.000
      • 250.000
      • 250.000

      Подходит для типов кожи
      • I–V
      • I–V
      • I–V
      Смотреть все продукты IPL
      * Внутреннее исследование Philips, Эйндховен, январь 2017. Результат зависит от индивидуальных особенностей темпов роста волос и может отличаться на разных участках тела.

      Прочитать все часто задаваемые вопросы по Philips Lumea

      Что такое IPL
      IPL (интенсивный световой импульс) – это технология, лежащая в основе фотоэпиляции для избавления от лишних волосков на теле и лице. Ранее подобные процедуры выполнялись только в салонах красоты, но компания Philips адаптировала технологию IPL для эффективного и безопасного использования в домашних условиях.
      Как работает фотоэпилятор Philips Lumea?
      Фотоэпилятор Lumea направляет световые импульсы в корень волоса. Высокоинтенсивный импульсный свет, оказывает мягкое воздействие на пигмент волоса меланин, сосредоточенный в стержне и луковице волоса (фолликуле). Эти световые вспышки трансформируются в тепловые и останавливают активность фолликула, в результате чего повторный рост волос предотвращается. Специальный УФ-фильтр гарантирует абсолютно безопасное использование для эффективных результатов.
      Эффективность методики и фотоэпиляторов Philips?

      После 10 лет исследований Philips совместно с доктором Питером Бьеррингом, ведущим ученым и врачем-дерматологом, создали IPL фотоэпиляторы IPL для домашнего использования, в котором оптимально сочетаются три ключевые характеристики: мощность импульса, длина волны и частота импульса, чтобы эффективно и безопасно удалять волосы.

       

      Значения подобраны так, чтобы за короткий промежуток времени доставить необходимое количество энергии на нужную глубину.
       

      Это означает, что световая вспышка нужной мощности за определенное время проникает на ту глубину, где находится фолликул волоса. Далее воздействие идет на пигмент меланин, содержащийся в фолликуле. Его активность останавливается, а дпльнейший рост волос прекращается.
       

      Lumea IPL эпилятор гарантирует на 75% меньше волос уже после 3-ей процедуры*. А идеальная гладкость кожи сохраняется на срок до 8 недель!
       

      Потребители полностью удовлетворены результатами после использования IPL эпиляторы. Клинические исследования показывают видимые результаты уже после первого использования.
       

      * Для модели SC2007
      Безопасно ли это

      Ответ однозначный – да, безопасно.
       

      Фотоэпиляторы Philips Lumea имеют фильтр, который отсекает синий и зеленый свет из всего спектра цветов белого света, чтобы исключить побочные эффекты.

       

      • Свет от вспышки IPL эпиляторы является белым и содержит все цвета спектpa
      • Только оранжевый, красный и инфракрасный свет проникают на нужную глубину для воздействия на корень волоса для эффективной фотоэпиляции
      • Синий и зеленый свет воздействуют на верхние слои кожи и могут приводить к побочным эффектам, поэтому они отсекаются


      Lumea отсекает лучи длиной короче 575 нм, а значит воздействовать на корень волоса будут только те лучи, которые являются безопасными для организма и эффективным для решения проблемы нежелательных волос.

       

      Кроме того в фотоэпиляторах Lumea:

      • есть специальная насадка с дополнительным УФ-фильтром для безопасной процедуры на лице
      • предусмотрен сенсор контакта с кожей, бликирующий случайные вспышки
      • интегрирован датчик определения типа кожи для блокировки вспышек в случае, если кожа имеет оттенок, темнее нормы

       

       

      Что еще немаловажно, компания Philips является лидером в области исследований и производства медицинского оборудования, а значит имеет большую экспертизу в области высокотехнологичных товаров для красоты и здоровья.

       

       

      Фотоэпиляторы Philips Lumea тестировались ведущими специалистами, косметологами и дерматологами на протяжении 15 лет и на более 2000 женщин доказали свою безопасность и эффективность.
      Как проводится процедура?

      Шаг 1

      Удалите лишние волоски с поверхности кожи Перед процедурой используя бритву, эпилятор или воск

      Шаг 2
      Установите интенсивность вспышки от 1 до 5 для обрабатываемого участка и оттенка кожи

      Шаг 3
      Приложите Lumea к коже и дождитесь индикатора готовности к работе. После этого нажмите на кнопку подачи вспышки
       

      Шаг 4
      Медленно перемещайте фотоэпилятор по коже. Старайтесь избегать обработки одного и того же участка дважды
       

      Шаг 5
      В период между процедурами эпиляции волосы выпадают естественным способом, а их повторный рост предотвращает

      Пожалуйста, ознакомьтесь с видео о проведении процедуры в разделе «Видео о фотоэпиляторе Philips Lumea
      Больно/Не больно?

      Во время процедуры Вы будете испытывать легкое ощущение тепла. По мере продолжительности процедуры, ощущение тепла может увеличиться, однако с болевыми ощущениями Вы не сталкнетесь. Это абсолютно иные ощущение в сравнении с электрической эпиляцией, лазерной или электроэпиляцией, а также воском или шугарингом. В случае с использованием Lumea процедуру можно назвать совершенно безболезненной. Встроенная система вентиляции способствует охлаждению прибора, поэтому теперь Вы можете не задумываться о возможной боли, а просто расслабиться и получать удовольствие.
       

      Вы можете также выбрать подходящую настройку для использоания Lumea на каждом участке тела: для ног лучше всего использовать настройки 4 или 5, для более деликатных участков, например, в области бикини лучше подойдет настройка 3.
      Динамика результатов и когда ждать эффекта?

      Первые видимые результаты Вы сможете заметить после второй процедуры фотоэпиляции. На обработанных участках начнут появляться «облысевшие» области с отсутствием волосков. Они выпали етсественным образом в перерывах между сеансами. После третьей процедуры результаты станут значительно более очевидными, ну а после 4 регулярной процедуры волосков станет минимум на 75% меньше.
       

      Продолжайте проводить процедуру 1 раз в 1-2 месяца для поддержания эффективного результата.
      Противопоказания к фотоэпиляции

      Не пользуйтесь устройством:

       

      1. Если у вас кожа V и VI типа (вы очень редко или никогда не обгораете, загар имеет очень темный оттенок). В этом случае для вас существует высокий риск развития кожных реакций, таких как гиперпигментация или гипопигментация, сильное покраснение или ожоги.
       

      2. В период беременности или лактации, так как оно не тестировалось на беременных или кормящих женщинах.
       

      3. Если на обрабатываемом участке имеется активное имплантируемое медицинское изделие, например, кардиостимулятор, нейростимулятор, дозатор инсулина и т.д.
       

      4. При серьезных заболеваниях и состояниях (рак кожи, нарушений коллагенообразования, сосудистая эктазия, инфекционных заболеваниях, диабет и др.). Полный перечень читайте в руководстве пользователя
       

      5. При приеме следующих лекарственных препаратов

       

      • какой-либо формы изотретиноина, Аккутана или Роаккутана в течение последних шести месяцев
      • фотосенсибилизирующих медикаментов
      • антикоагуляционных препаратов
      • иммуносупрессорных препаратов

      и др.

      Полный перечень читайте в руководстве пользователя

       

      6. Не используйте устройство на следующих участках:

      • Вокруг глаз и рядом с бровями
      • На губах, сосках, ареолах, в области малых половых губ, влагалища, ануса, в ноздрях или ушах.
      • Мужчины не должны использовать устройство в области мошонки и на лице.
      • Непосредственно на искусственных имплантатах или возле них, к которым также относятся силиконовые имплантаты
      • На родинках, веснушках, крупных венах, зонах с более темной пигментацией, шрамах

      др.

      Полный перечень читайте в руководстве пользователя

       

      7. Запрещается использовать устройство на раздраженной коже (покраснение или порезы); на коже, обгоревшей на солнце; на коже, которая недавно подверглась воздействию солнечных лучей или воздействию искусственного загара.

       

      Инструкция к фотоэпилятору>

       
      Салонная или домашняя процедура

      Фотоэпиляторы Philips были созданы на базе салонной процедуры фотоэпиляции IPL, которая существует на рынке уже более 20 лет. Однако существует ряд различий салонной процедуры против домашней:

       

      1. В домашнем фотоэпиляторе предусмотрена пониженная мощность светового импульса: мощность < 10 Дж/см2 и длительность импульса 0,5-30 миллисекунд против мощности салонной вспышки > 15 Дж/см2 и длительности импульса 20-100 миллисекунд Это делает процедуру более безопасной и возможной выполняться в домашних условиях

      2. Температура в результате генерации вспышки в случае с домашним фотоэпилятором повышается назначительно, в то время, как в салоне этот показатель намного выше.
        Как результатат домашняя фотоэпиляции является безболезненной процедурой, а процедура в салоне очень болезненна. Так некоторые отказываются от повторной процедуры в салоне именно по причине болезненности ощущений

      3. Под воздействием высокой температуры в ходе салонных процедур волосяной фолликул уничтожается, предотвращая повтороный рост волос (требуется несколько проц
        При использовании домашних фотоэпиляторов фолликул «засыпает», его активность останавливается, повторный рост волос прекращается. Однако процедуру необходимо повторять раз в 1-2 месяца для поддержания результата

      4. Процедура фотоэпиляции в салоне может привести к негативным кожным реакциям (есть риск ожога, пигментных пятен). Домашняя фотоэпиляция не вызывает подобных реакций

      5. Салонная процедура является очень дорогостоящей, в то время, как домашний фотоэплятор окупится у Вас уже после 3-4 применений
      Использование на разных участках тела

      Фотоэпилятор Philips Lumea позволяет избавиться от нежелательных волосков на всем теле. Дополнительная насадка для лица* гарантирует безопасное применение на чувствительной коже

       

      • Насадка для тела подходит для использования на ногах, руках, в подмашках, на животе

       

      • Насадка для лица подходит для использования на деликатной коже над верхней губой, в области скул и подбородка

      На проведение процедуры на лице у Вас уйдет около 1 минуты, 4 минуты на области бикини, 8 минут на процедуру на голени и 1 минута на обработку области подмышек
      Особо деликатный участки тела: а как там?

      Деликатный вопрос фотоэпиляции области бикини является, безусловно, важным для девушек и женщин. Фотоэпилято Philips Lumea можно использовать в области бикини, придерживаясь определенных правил:

       

      • на чувствительных участках (на паховых складках, и больших половых губах) рекомендуется использовать пониженную мощность (2-3)

       

      • аппарат используется только в области бикини! На внутренних складках и слизистых оболочках его использовать не стоит. Не следует приближаться к области смыкания больших половых губ ближе, чем на 1 сантиметр.

       

      Иногда в обрабатываемой области может возникнуть ощущение тепла, переходящее в жжение. Как правило через 15-30 минут эти ощущения пропадают сами. Однако для бытрого успокоения кожи можно использовать смягчающие кема, например бепантен или пенку пантенол.
      Tips & tricks по использованию

      Для понимания важных тонкостей разберем основные этапы данной процедуры.

       

      Первое, что хочется отметить: перед тем как вы решите попробовать на себе данную методику необходимо определить ваш фототип и разницу между цветом кожи и тех волосков, которые планируете удалить. Помните, что для светлых волос на светлой коже, также как темных на темной и седых - на любой – этот вариант удаления волос увы не подходит.

      Второй&nbsp;важный момент: у любой методики есть свои противопоказания. В нашем случае это:

       

       

      • свежий загар в зоне эпиляции
      • повреждения кожи
      • беременность и лактация
      • сахарный диабет
      • повышенная фоточувствительность («аллергия на свет»)
      • злокачественные новообразования кожи
      • эпилепсия

       

      Третье: Когда вы убеждены, что фотоэпиляция вам подходит, от вас потребуется небольшая подготовка: в зоне, подлежащей обработке, волоски необходимо удалить заранее (сбрить, удалить эпилятором или воском). Это необходимо будет делать перед каждой процедурой, пока волоски будут появляться на поверхности кожи. Лучше - накануне за 1-2 дня, чтобы на коже не было повреждений и раздражений.
       

      Четвертое – начало процедуры: Для настройки мощности вспышки выберите нечувствительный участок с волосками и, начиная с наименьшей рекомендованной интенсивности попробуйте сделать пару вспышек. Если нет никаких явных ощущений, то мощность можно увеличить, но до максимума на первой процедуре доводить не следует Во время процедуры не должно быть больно! Если вы чувствуете слишком интенсивное тепло, то снизьте мощность воздействия.
       

      Пятое: после проведения процедуры в течение одной недели нельзя загорать, при выходе на солнце следует в обязательном порядке использовать надежный солнцезащитный крем.
       

      Шестое: после грамотно и правильно проведенной процедуры волоски не выпадут немедленно. Это связано с тем, что воздействие световой вспышки эффективно только на те волоски, которые находятся в активной стадии роста. А так как на человеческом теле все волоски находятся вразных стадиях – то придется повторить процедуру как минимум 2 раза, чтобы отметить видимые результаты.Однако уже после четырех регулярных процедур волосков станет на 75% меньше! Вам останется только поддерживать результат каждые 1-2 месяца и наслаждаться совершенной глакостью своей идеальной кожи.
      Ощущения после процедуры
      Ощущение интенсивного тепла в зоне воздействия может возникнуть как вовремя, так и через 15-30 минут после проведения процедуры. Минимизировать ощущения можно при помощи применения средств с содержанием витаминов группы В и успокаивающих компонентов (ромашка, календула).
      Кому подходит метод фотоэпиляции?

      Фотоэпиляторы Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светлых и седых волос. Также Philips Lumea НЕ подходит для очень темной кожи.


      Тем не менее его можно использовать на загорелой и смуглой коже, но на пониженном режиме. Более подробную информацию можно найти в разделе «Подходит ли мне фотоэпиляция?»

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      Задайте свой вопрос профессиональному эксперту по фотоэпиляции Марии Фокиной по почте:

       

      Philips.Cosmetologist@yandex.ru

       

      или по телефону:

      +7 (800) 200-08-80

      Сравнение методов удаления волос

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      1Внутреннее исследование Philips, Эйндховен, январь 2017. Результат зависит от индивидуальных особенностей темпов роста волос и может отличаться на разных участках тела.*

      2Клиническое исследование в Нидерландах и Австрии в июле-декабре 2016. 48 респондентов. Результат зависит от индивидуальных особенностей темпов роста волос и может отличаться на разных участках тела.*

      3Внутреннее исследование Philips, Эйндховен, ноябрь 2016 – январь 2017

      4При использовании на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в соответствии со сроком службы лампы*

      5При использовании от сети, с максимальными настройками мощности. Индивидуальный результат может отличаться*

      6Внутреннее исследование Philips, Эйндховен, ноябрь 2016 – январь 2017

      7По данным продаж фотоэпиляторов в денежном выражении в период с сентября 2015-го по август 2016 г. Информация международной независимой исследовательской компании. *