Для понимания важных тонкостей разберем основные этапы данной процедуры.

Первое, что хочется отметить: перед тем как вы решите попробовать на себе данную методику необходимо определить ваш фототип и разницу между цветом кожи и тех волосков, которые планируете удалить. Помните, что для светлых волос на светлой коже, также как темных на темной и седых - на любой – этот вариант удаления волос увы не подходит.

Второй важный момент: у любой методики есть свои противопоказания. В нашем случае это:

свежий загар в зоне эпиляции

повреждения кожи

беременность и лактация

сахарный диабет

повышенная фоточувствительность («аллергия на свет»)

злокачественные новообразования кожи

эпилепсия

Третье: Когда вы убеждены, что фотоэпиляция вам подходит, от вас потребуется небольшая подготовка: в зоне, подлежащей обработке, волоски необходимо удалить заранее (сбрить, удалить эпилятором или воском). Это необходимо будет делать перед каждой процедурой, пока волоски будут появляться на поверхности кожи. Лучше - накануне за 1-2 дня, чтобы на коже не было повреждений и раздражений.



Четвертое – начало процедуры: Для настройки мощности вспышки выберите нечувствительный участок с волосками и, начиная с наименьшей рекомендованной интенсивности попробуйте сделать пару вспышек. Если нет никаких явных ощущений, то мощность можно увеличить, но до максимума на первой процедуре доводить не следует Во время процедуры не должно быть больно! Если вы чувствуете слишком интенсивное тепло, то снизьте мощность воздействия.



Пятое: после проведения процедуры в течение одной недели нельзя загорать, при выходе на солнце следует в обязательном порядке использовать надежный солнцезащитный крем.



Шестое: после грамотно и правильно проведенной процедуры волоски не выпадут немедленно. Это связано с тем, что воздействие световой вспышки эффективно только на те волоски, которые находятся в активной стадии роста. А так как на человеческом теле все волоски находятся вразных стадиях – то придется повторить процедуру как минимум 2 раза, чтобы отметить видимые результаты.Однако уже после четырех регулярных процедур волосков станет на 75% меньше! Вам останется только поддерживать результат каждые 1-2 месяца и наслаждаться совершенной глакостью своей идеальной кожи.