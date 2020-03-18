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Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В.Узнать обо всех преимуществах
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Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 К, который позволит вам выделиться из толпы.
Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.
Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.
Равномерный и точный световой луч гарантирует улучшенную видимость. Благодаря прецизионной оптической конструкции светодиодных ламп Philips Ultinon Essential LED свет направляется только в нужную область дороги. Вы не только сможете раньше замечать препятствия и водить увереннее, но и не будете ослеплять других водителей, что повысит безопасность в поездках. Для обеспечения высокой точности луча необходимо должным образом закрепить лампу в фаре. С помощью регулируемых соединительных колец вы сможете добиться идеальной посадки лампы для оптимального освещения и повышения безопасности на дороге.
Philips Ultinon Essential LED идеально подходят для использования в различных транспортных средствах и совместимы с электрическими системами 12 В и 24 В. Более подробную информацию можно получить у наших авторизованных партнеров или в контактном центре.
Более 100 лет работы в области автомобильного освещения позволяют нам говорить о том, что автомобильная продукция Philips создается и разрабатывается в соответствии со строжайшими процедурами контроля качества (включая применимые стандарты ISO) и стандартами производства.
Лампы для автомобильных фар H7 имеют различные варианты крепления, поэтому с установкой светодиодных ламп могут возникать проблемы, но с лампами Philips Ultinon Essential LED все иначе. Дополнительные соединительные кольца Philips обеспечивают возможность установки на широкий ряд автомобилей, благодаря чему можно не волноваться о совместимости ламп при их покупке.
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