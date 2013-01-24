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Ultinon Pro3000 SI

Автомобильная сигнальная лампа

11065U30CWB2
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    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    11065U30CWB2

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для фонарей заднего хода LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W21W]. Они обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для фонарей заднего хода LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W21W]. Они обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для фонарей заднего хода LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W21W]. Они обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для фонарей заднего хода LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W21W]. Они обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

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      Будьте в центре внимания

      Прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

      • LED-White [~W21W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, 6000 К, дневной свет
      • Инновационная автомобильная система

      Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают мощный дневной свет и цветовую температуру 6000 К, гарантируя улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышая безопасность.

      Оптимизированы для улучшения видимости

      Линейка светодиодных решений Philips Ultinon Pro3000 для внешнего освещения предназначена для улучшенного распределения света, чтобы обеспечить излучение света именно туда, где он необходим (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и сигналов поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному распределению света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

      Надежное, долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуется яркое и стильное головное освещение, однако постоянная замена ламп их утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают исключительно долгим сроком службы — 3000 часов.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018006844
        EAN3
        8719018006851
        Тип упаковки
        B2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиодная
        Применение
        Сигнальные огни и освещение салона
        Линейка продукции
        Ultinon Pro3000
        Тип
        LED-White [~W21W]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Обозначение
        LED-White [~W21W]
        Цоколь
        W3x16d

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        1,75  Вт
        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Светодиодные лампы Philips

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6000 К
        Люмен
        190

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11065U30CWB2
        Код для заказа
        00684430

      • Информация об упаковке

        Высота
        10,3  см
        Длина
        14,2  см
        Ширина
        12,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,49  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        39,87  г
        Высота
        13,5  см
        Длина
        9,5  см
        Вес нетто одного изделия
        10  г
        Ширина
        1,5  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        2

      • Срок службы

        Срок службы
        3000 ч

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