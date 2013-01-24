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Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W21/5W]. Они обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W21/5W]. Они обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W21/5W]. Они обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на лампы для стоп-сигналов и габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W21/5W]. Они обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия. Установите более яркие красные светодиодные лампы в стоп-сигналы и задние габаритные огни. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.
Линейка светодиодных решений Philips Ultinon Pro3000 для внешнего освещения предназначена для улучшенного распределения света, чтобы обеспечить излучение света именно туда, где он необходим (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и сигналов поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному распределению света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.
Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.
Водителям требуется яркое и стильное головное освещение, однако постоянная замена ламп их утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают исключительно долгим сроком службы — 3000 часов.
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