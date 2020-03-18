Оцените улучшенную видимость

Равномерный и точный световой луч гарантирует улучшенную видимость. Благодаря прецизионной оптической конструкции светодиодных ламп Philips Ultinon Essential LED свет направляется только в нужную область дороги. Вы не только сможете раньше замечать препятствия и водить увереннее, но и не будете ослеплять других водителей, что повысит безопасность в поездках. Для обеспечения высокой точности луча необходимо должным образом закрепить лампу в фаре. С помощью регулируемых соединительных колец вы сможете добиться идеальной посадки лампы для оптимального освещения и повышения безопасности на дороге.