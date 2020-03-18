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    Ultinon Essential LED Лампа для автомобильных фар

    11362UE2X2

    Будьте в центре внимания

    Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В.

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    Ultinon Essential LED Лампа для автомобильных фар

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    Будьте в центре внимания

    Стильные светодиодные лампы с простой установкой

    • Тип лампы: H11
    • Стильный белый свет 6500 К
    • Компактный дизайн и удобная установка
    • Совместима с большинством автомобилей
    • Количество ламп: 2 шт.
    Стильный белый свет для комфорта в поездках

    Стильный белый свет для комфорта в поездках

    Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 К, который позволит вам выделиться из толпы.

    Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

    Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

    Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.

    Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

    Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

    Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.

    Оцените улучшенную видимость

    Оцените улучшенную видимость

    Равномерный и точный световой луч гарантирует улучшенную видимость. Благодаря прецизионной оптической конструкции светодиодных ламп Philips Ultinon Essential LED свет направляется только в нужную область дороги. Вы не только сможете раньше замечать препятствия и водить увереннее, но и не будете ослеплять других водителей, что повысит безопасность в поездках. Для обеспечения высокой точности луча необходимо должным образом закрепить лампу в фаре. С помощью регулируемых соединительных колец вы сможете добиться идеальной посадки лампы для оптимального освещения и повышения безопасности на дороге.

    Совместимость с 12 В и 24 В для более широкой сферы применения

    Совместимость с 12 В и 24 В для более широкой сферы применения

    Philips Ultinon Essential LED идеально подходят для использования в различных транспортных средствах и совместимы с электрическими системами 12 В и 24 В. Более подробную информацию можно получить у наших авторизованных партнеров или в контактном центре.

    Долговечность и никаких преждевременных сбоев в работе

    Долговечность и никаких преждевременных сбоев в работе

    Более 100 лет работы в области автомобильного освещения позволяют нам говорить о том, что автомобильная продукция Philips создается и разрабатывается в соответствии со строжайшими процедурами контроля качества (включая применимые стандарты ISO) и стандартами производства.

    Дополнительные соединительные кольца для установки на большинство автомобилей

    Дополнительные соединительные кольца для установки на большинство автомобилей

    Лампы для автомобильных фар H7 имеют различные варианты крепления, поэтому с установкой светодиодных ламп могут возникать проблемы, но с лампами Philips Ultinon Essential LED все иначе. Дополнительные соединительные кольца Philips обеспечивают возможность установки на широкий ряд автомобилей, благодаря чему можно не волноваться о совместимости ламп при их покупке.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Светодиодные лампы Philips

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Противотуманный свет
      Цоколь
      PGJ19
      Обозначение
      LED-HL [~H11]
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Линейка продукции
      Ultinon Essential LED
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      LED-HL [~H11]

    • Срок службы

      Срок службы
      1500 ч

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      6500 K
      Яркость в люменах [лм]
      1550

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      24  Вт
      напряжение
      12 и 24 В  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      11362UE2X2
      Код для заказа
      00392831

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8719018003928
      EAN3
      8719018003935
      Тип упаковки
      X1

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      26.5  г
      Длина
      10.6  см
      Ширина
      4.8  см
      Высота
      12.7  см
      Вес нетто одного изделия
      48.4  г
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      12

    • Информация об упаковке

      Длина
      22  см
      Ширина
      15.5  см
      Высота
      11.5  см
      Вес нетто одного изделия
      449.4  г
      Вес брутто одного изделия
      0.55  кг

    Badge-D2C

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