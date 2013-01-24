Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Ultinon Essential LED

Лампа для автомобильных фар

11362UE2X2
  • Будьте в центре внимания Будьте в центре внимания Будьте в центре внимания
    -{discount-value}

    Ultinon Essential LED Лампа для автомобильных фар

    11362UE2X2

    Будьте в центре внимания

    Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Essential LED Лампа для автомобильных фар

    Будьте в центре внимания

    Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В. Узнать обо всех преимуществах

    Будьте в центре внимания

    Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Essential LED Лампа для автомобильных фар

    Будьте в центре внимания

    Новые светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED обеспечат наилучшее соотношение цены и качества. Они поставляются в компактном и полнофункциональном корпусе с двойной системой рассеивания тепла, обеспечивая высокую яркость, стильный внешний вид и совместимость с питанием 12 В и 24 В. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все headlights

      Будьте в центре внимания

      Стильные светодиодные лампы с простой установкой

      • LED-HL [~H11]
      • Стильный белый свет 6500 К
      • Компактный дизайн и удобная установка
      • Совместима с большинством автомобилей
      Стильный белый свет для комфорта в поездках

      Стильный белый свет для комфорта в поездках

      Для придания автомобилю современного внешнего вида установите в фары светодиодные лампы Philips Ultinon Essential LED. Они излучают стильный белый свет с цветовой температурой до 6500 К, который позволит вам выделиться из толпы.

      Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

      Превосходное охлаждение за счет эффективного отвода тепла

      Оптимальная производительность и несравненная долговечность светодиодных ламп головного освещения Philips Ultinon Essential LED делает их передовым решением на рынке. Благодаря двойной системе отвода тепла со встроенным вентилятором и радиатором из анодированного алюминия, эти светодиодные лампы более эффективно рассеивают тепло. Они будут работать на самом высоком уровне яркости в течение более долгого времени.

      Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

      Компактный полнофункциональный корпус и простое подключение

      Philips Ultinon Essential LED — это новый корпус со встроенным электронным блоком управления, обеспечивающим свободную посадку лампы в корпусе фары. Оцените простое подключение — такой корпус позволяет легко отделить центральное кольцо от верхней части без откручивания. Компактная конструкция ламп Philips Ultinon Essential LED делает их совместимыми с широким рядом автомобилей и упрощает профессионалам процесс установки.

      Оцените улучшенную видимость

      Оцените улучшенную видимость

      Равномерный и точный световой луч гарантирует улучшенную видимость. Благодаря прецизионной оптической конструкции светодиодных ламп Philips Ultinon Essential LED свет направляется только в нужную область дороги. Вы не только сможете раньше замечать препятствия и водить увереннее, но и не будете ослеплять других водителей, что повысит безопасность в поездках. Для обеспечения высокой точности луча необходимо должным образом закрепить лампу в фаре. С помощью регулируемых соединительных колец вы сможете добиться идеальной посадки лампы для оптимального освещения и повышения безопасности на дороге.

      Совместимость с 12 В и 24 В для более широкой сферы применения

      Совместимость с 12 В и 24 В для более широкой сферы применения

      Philips Ultinon Essential LED идеально подходят для использования в различных транспортных средствах и совместимы с электрическими системами 12 В и 24 В. Более подробную информацию можно получить у наших авторизованных партнеров или в контактном центре.

      Долговечность и никаких преждевременных сбоев в работе

      Долговечность и никаких преждевременных сбоев в работе

      Более 100 лет работы в области автомобильного освещения позволяют нам говорить о том, что автомобильная продукция Philips создается и разрабатывается в соответствии со строжайшими процедурами контроля качества (включая применимые стандарты ISO) и стандартами производства.

      Дополнительные соединительные кольца для установки на большинство автомобилей

      Дополнительные соединительные кольца для установки на большинство автомобилей

      Лампы для автомобильных фар H7 имеют различные варианты крепления, поэтому с установкой светодиодных ламп могут возникать проблемы, но с лампами Philips Ultinon Essential LED все иначе. Дополнительные соединительные кольца Philips обеспечивают возможность установки на широкий ряд автомобилей, благодаря чему можно не волноваться о совместимости ламп при их покупке.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018003928
        EAN3
        8719018003935
        Тип упаковки
        X1

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        • Дальний свет
        • Противотуманный свет
        Линейка продукции
        Ultinon Essential LED
        Тип
        LED-HL [~H11]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Обозначение
        LED-HL [~H11]
        Цоколь
        PGJ19

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        24  Вт
        напряжение
        12 и 24 В  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Светодиодные лампы Philips

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6500 K
        Яркость в люменах [лм]
        1550

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11362UE2X2
        Код для заказа
        00392831

      • Информация об упаковке

        Высота
        11,5  см
        Длина
        22  см
        Вес нетто одного изделия
        449,4  г
        Ширина
        15,5  см
        Вес брутто одного изделия
        0,55  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        26,5  г
        Высота
        12,7  см
        Длина
        10,6  см
        Вес нетто одного изделия
        48,4  г
        Ширина
        4,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        12
        Количество упаковок
        2

      • Срок службы

        Срок службы
        1500 ч

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          • Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством