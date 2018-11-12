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  • Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение.

    Ultinon LED автомобильная сигнальная лампа

    11498ULRX2

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для стоп-сигналов LED Philips Ultinon [˜P21W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный красный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида.

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    Ultinon LED автомобильная сигнальная лампа

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    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Качественные и долговечные светодиоды

    • LED-S25 [~P21W]
    • Количество ламп: 2 шт.
    • 12 В, насыщенный красный
    • Стоп-сигналы, противотуманные фонари

    Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

    Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

    Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

    Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

    Моментально включающиеся стоп-сигналы гарантируют больше безопасности при резком торможении

    Светодиодные лампы включаются моментально, в отличие от обычных ламп накаливания, которым требуется некоторое время, чтобы загореться и достичь максимальной эффективности. Эти доли секунды имеют значение при резком торможении. Например, при скорости 100 км/ч разницу в скорости реакции, составляющую всего четыре десятых секунды, можно приравнять к дополнительным 11 метрам расстояния между автомобилями — это примерная длина 2,5 автомобилей. Благодаря светодиодным лампам Philips водитель автомобиля позади вас моментально узнает о том, что вы собираетесь затормозить.

    Отличное распределение света для превосходного обзора

    Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.

    Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированный интенсивный яркий свет, точная направленность светового луча и непревзойденный стиль.

    Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

    Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку Philips X-tremeUltinon LED специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Яркое освещение. Стильное вождение.

    • Описание продукта

      Применение
      Стоп-сигналы, противотуманные фонари
      Цоколь
      BA15s
      Тип светодиодов
      LED-S25 [~P21W]
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Маркировка ECE
      -
      Линейка продукции
      Ultinon LED
      Технические характеристики
      Мгновенное включение
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      [~P21W]

    • Срок службы

      Срок службы
      До 8 лет

    • Световые характеристики

      Люмен
      80
      Цветовая температура
      Красная

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      2,7  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      11498ULRX2
      Код для заказа
      5011330

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8719018050113
      EAN3
      8719018050120
      Тип упаковки
      x 2

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      6.8  см
      Ширина
      2.8  см
      Высота
      9.2  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      20

    • Информация об упаковке

      Длина
      19.5  см
      Ширина
      15.1  см
      Высота
      8.5  см
      Вес брутто одного изделия
      0.6  кг

    Badge-D2C

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    • Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.
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