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Для стильного вождения перейдите на лампы LED Philips Ultinon Pro3000 Festoon 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на лампы LED Philips Ultinon Pro3000 Festoon 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на лампы LED Philips Ultinon Pro3000 Festoon 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на лампы LED Philips Ultinon Pro3000 Festoon 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах
Выберите наши яркие белые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000, обеспечивающие превосходное освещение салона автомобиля. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 для салона автомобиля с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают яркое и стильное освещение салона, схожее с ярким дневным светом.
Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.
Водителям требуется яркое и стильное головное освещение, однако постоянная замена ламп их утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают исключительно долгим сроком службы — 3000 часов.
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