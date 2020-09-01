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    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    11961U30CWB2

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Они обеспечивают яркий дневной свет для безопасности и создания стильного внешнего вида.

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    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

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    Будьте в центре внимания

    Прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

    • Тип лампы: W5W
    • 12 В, 6000 К, дневной свет
    • Инновационная автомобильная система
    • Количество ламп: 2 шт.

    Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

    Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают мощный дневной свет и цветовую температуру 6000 К, гарантируя улучшенную эффективность как при освещении салона, так и для габаритных огней. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

    Оптимизированы для улучшения видимости

    Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве парковочных огней, для освещения перчаточного ящика, приборной панели или багажного отделения. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.

    Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

    Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

    Надежное, долговечное светодиодное освещение

    Водителям требуется яркое и стильное головное освещение, однако постоянная замена ламп их утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают исключительно долгим сроком службы — 3000 часов.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Светодиодные сигнальные лампы Philips

    • Описание продукта

      Применение
      Сигнальные огни и освещение салона
      Цоколь
      2,1 (Ш) x 9,5 (Г)
      Обозначение
      LED-T10 [~W5W]
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Линейка продукции
      Ultinon Pro3000
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      LED-T10 [~W5W]

    • Срок службы

      Срок службы
      3000 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      55
      Цветовая температура
      6000 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      0,6  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      11961U30CWB2
      Код для заказа
      00694330

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8719018006943
      EAN3
      8719018006950
      Тип упаковки
      B2

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      14.47  г
      Длина
      9.5  см
      Ширина
      1.5  см
      Высота
      13.5  см
      Вес нетто одного изделия
      2.3  г
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      14.2  см
      Ширина
      12.1  см
      Высота
      10.3  см
      Вес брутто одного изделия
      0.49  кг

    Badge-D2C

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