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Ultinon LED

лампа для салона и сигналов

11961ULWX2
  • Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение.
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    Ultinon LED лампа для салона и сигналов

    11961ULWX2

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для салона и габаритных огней LED Philips Ultinon T10 обеспечивают высокую яркость и цветовую температуру дневного света 6000 К для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED лампа для салона и сигналов

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для салона и габаритных огней LED Philips Ultinon T10 обеспечивают высокую яркость и цветовую температуру дневного света 6000 К для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для салона и габаритных огней LED Philips Ultinon T10 обеспечивают высокую яркость и цветовую температуру дневного света 6000 К для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED лампа для салона и сигналов

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для салона и габаритных огней LED Philips Ultinon T10 обеспечивают высокую яркость и цветовую температуру дневного света 6000 К для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркое освещение. Стильное вождение.

      Качественные и долговечные светодиоды

      • LED-T10 [~W5W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, 6000 К, дневной свет
      • Габаритные огни, лампа для салона

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

      Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

      Надежное и долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они мощнее, тем короче срок их службы. При такой же интенсивности освещения светодиодные лампы работают намного дольше. Светодиодная продукция Philips Ultinon LED обладает дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибраций, что позволит ей служить вам долгие годы.

      Отличное распределение света для превосходного обзора

      Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Гарантированный интенсивный яркий свет и непревзойденный стиль.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900398816
        EAN3
        8727900398823
        Тип упаковки
        x 2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Линейка продукции
        Ultinon LED
        Тип
        [~W5W]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Цоколь
        2,1 (Ш) x 9,5 (Г)
        Применение
        Габаритные огни, лампа для салона
        Тип светодиодов
        LED-T10 [~W5W]

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Яркое освещение. Стильное вождение.

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 6000 К
        Люмен
        50

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11961ULWX2
        Код для заказа
        39881630

      • Информация об упаковке

        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,37  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        20
        Количество упаковок
        2

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8 лет

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