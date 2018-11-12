Ключевые слова для поиска

  • Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение.

    Ultinon LED лампа для салона и сигналов

    11961ULWX2

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для салона и габаритных огней LED Philips Ultinon T10 обеспечивают высокую яркость и цветовую температуру дневного света 6000 К для безопасности и создания стильного внешнего вида.

    Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED лампа для салона и сигналов

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Качественные и долговечные светодиоды

    • LED-T10 [~W5W]
    • Количество ламп: 2 шт.
    • 12 В, 6000 К, дневной свет
    • Габаритные огни, лампа для салона

    Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

    Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

    Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

    Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

    Надежное и долговечное светодиодное освещение

    Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они мощнее, тем короче срок их службы. При такой же интенсивности освещения светодиодные лампы работают намного дольше. Светодиодная продукция Philips Ultinon LED обладает дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибраций, что позволит ей служить вам долгие годы.

    Отличное распределение света для превосходного обзора

    Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.

    Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Гарантированный интенсивный яркий свет и непревзойденный стиль.

    Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

    Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Яркое освещение. Стильное вождение.

    • Описание продукта

      Применение
      Габаритные огни, лампа для салона
      Цоколь
      2,1 (Ш) x 9,5 (Г)
      Тип светодиодов
      LED-T10 [~W5W]
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Линейка продукции
      Ultinon LED
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      [~W5W]

    • Срок службы

      Срок службы
      До 8 лет

    • Световые характеристики

      Люмен
      50
      Цветовая температура
      До 6000 К

    • Электрические характеристики

      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      11961ULWX2
      Код для заказа
      39881630

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900398816
      EAN3
      8727900398823
      Тип упаковки
      x 2

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      6.8  см
      Ширина
      2.8  см
      Высота
      9.2  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      20

    • Информация об упаковке

      Длина
      19.5  см
      Ширина
      15.1  см
      Высота
      8.5  см
      Вес брутто одного изделия
      0.37  кг

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    • Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.
    • .
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.