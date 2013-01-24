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Standard

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12197HTRC1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Standard Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12197HTRC1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Standard Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Standard Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Стандартные лампы Philips

      • HiPerVision, 24 Вт, 13,5 В, LCP HTR
      • В упаковке: 1 шт.
      • 13 В, 24 Вт
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни.

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        13,5  В
        мощность в ваттах
        24  Вт

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900396218
        EAN3
        8727900396225
        Тип упаковки
        C1

      • Описание продукта

        Применение
        Дневные ходовые огни
        Линейка продукции
        Стандартная лампа
        Технология
        Галоген
        Тип
        HiPerVision LCP
        Цоколь
        HPSL 2A
        Обозначение
        12197HTRC1
        Соответствие нормам ECE
        Нет [только отдельные компоненты]

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,171  кг
        Высота
        14,5  см
        Длина
        37,6  см
        Ширина
        18,6  см

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Вес брутто одного изделия
        8,75  г
        Высота
        6 500  см
        Длина
        3,5  см
        Вес нетто одного изделия
        3,5  г
        Ширина
        3,5  см

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12197HTRC1
        Код для заказа
        39621830

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стандартная лампа
        Характеристики изделия
        Стандартные лампы Philips

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