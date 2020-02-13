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  • Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль

    DiamondVision Свет 5000 К, имитирующий дневной

    12258DVB1

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш автомобиль более заметным.

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    DiamondVision Свет 5000 К, имитирующий дневной

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    Ваш неповторимый стиль

    Сияющий белый свет до 5000 K

    • Тип лампы: H1
    • 12В, 55Вт
    • Стекло с синим покрытием
    • Не соответствует стандарту ECE
    • Количество ламп: 1 шт.
    В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

    В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

    Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

    Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

    Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

    Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла^

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла^

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет. ^Применение зависит от типа лампы.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

    Стильное изящество ламп головного освещения

    Лампы головного освещения Philips DiamondVision — выбор водителей, предпочитающих яркий белый свет. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips они излучают чистый белый свет, обеспечивают превосходную освещенность дорожного полотна и придают стильный вид вашему автомобилю.

    Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

    Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости^

    Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде. ^Применение зависит от типа лампы.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      5000 К

    • Описание продукта

      Применение
      • Дополнительный дальний свет
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P14.5s
      Обозначение
      H1
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Маркировка ECE
      n/a (не применимо)
      Линейка продукции
      DiamondVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H1

    • Срок службы

      Срок службы
      B3/Tc = 150/300

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      до 5000  K
      Люмен
      800 ± 15%  лм

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      65  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12258DVB1
      Код для заказа
      36437830

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B1l
      EAN1
      8727900364378
      EAN3
      8727900364385

    • Информация об упакованном продукте

      Ширина
      2,7  см
      Высота
      12,9  см
      Вес нетто одного изделия
      5,95  г
      Вес брутто одного изделия
      35  г
      Длина
      9,5  см
      Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      20,1  см
      Ширина
      14,4  см
      Высота
      14,6  см
      Вес брутто одного изделия
      0,35  кг

    Badge-D2C

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