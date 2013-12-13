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    LongLife EcoVision головное освещение

    12258LLECOS2

    Ответственный водитель

    Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

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    LongLife EcoVision головное освещение

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    Ответственный водитель

    Срок службы дольше — замен меньше

    • Тип лампы: H1
    • В упаковке: 2
    • 12 В, 55 Вт
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

    Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна

    Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна

    Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

    Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

    Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

    Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

    Срок службы 100 000 км

    Используя лампы Philips LongLife EcoVision, водители могут не беспокоиться о замене лампы по крайней мере следующие 100 000 км пробега.

    Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    Снижение выбросов за счет меньшего количество замен

    Лучший выбор для водителей, которые ищут экологичный вариант освещения.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Долгий срок службы
      Характеристики изделия
      Срок службы до 1500 часов

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Передний противотуманный свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P14,5s
      Обозначение
      H1 LongLife EcoVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      LongLife EcoVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H1

    • Срок службы

      Срок службы
      1250 ч.

    • Световые характеристики

      Люмен
      1550 ±15 %  лм
      Цветовая температура
      До 3100 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12258LLECOS2
      Код для заказа
      36255828

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      S2
      EAN1
      8727900362558
      EAN3
      8727900362565

    • Информация об упакованном продукте

      Ширина
      11  см
      Высота
      13,3  см
      Вес нетто одного изделия
      7  г
      Вес брутто одного изделия
      46  г
      Длина
      5.3  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      28,6  см
      Ширина
      14,1  см
      Высота
      12  см
      Вес брутто одного изделия
      0,46  кг

    Badge-D2C

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