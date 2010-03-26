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  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    VisionPlus головное освещение

    12258VPB1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя.

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    VisionPlus головное освещение

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    Безопасность и уверенность на дороге

    Видимость до 60 % лучше: быстрая реакция может спасти чью-то жизнь

    • Тип лампы: H1
    • В упаковке: 1 шт.
    • 12 В, 55 Вт
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

    Намного более комфортное и безопасное вождение

    Намного более комфортное и безопасное вождение

    Лампа VisionPlus помогает улучшить реакцию водителя, так как он заранее видит препятствия и дорожные знаки. Ваши стоп-сигналы также будут заметны издалека благодаря более мощному свету. При скорости 100 км/ч водители могут сократить тормозной путь до 3 метров. Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев.

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

    Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

    Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

    Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

    Свет лампы VisionPlus распространяется на 25 м дальше, чем у обычной лампы

    Свет лампы VisionPlus распространяется на 25 м дальше, чем у обычной лампы

    Лампа Philips Vision Plus увеличивает зону освещения перед автомобилем на 25 м по сравнению с обычной лампой. Эти лампы излучают максимально мощный направленный свет. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

    Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      До 60% лучше видимость

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Передний противотуманный свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P14,5s
      Обозначение
      H1 VisionPlus
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      VisionPlus
      Технология
      Галоген
      Тип
      H1

    • Срок службы

      Срок службы
      350 ч.

    • Световые характеристики

      Люмен
      макс. 1780  лм
      Цветовая температура
      До 3250 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12258VPB1
      Код для заказа
      36320330

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B1
      EAN1
      8727900363203
      EAN3
      8727900363197

    • Информация об упакованном продукте

      Ширина
      9,5  см
      Высота
      13,5  см
      Вес нетто одного изделия
      5,95  г
      Вес брутто одного изделия
      25,9  г
      Длина
      2.568  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      19,5  см
      Ширина
      15,3  см
      Высота
      11  см
      Вес брутто одного изделия
      0,259  кг

    Badge-D2C

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