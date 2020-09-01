До 60 % лучше видимость¹ для максимальной безопасности

Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор¹ (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.