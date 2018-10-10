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  • Идеальная видимость на дороге при любых условиях Идеальная видимость на дороге при любых условиях Идеальная видимость на дороге при любых условиях
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    X-tremeVision G-force Выдержит вибрации 10G

    12258XVGS2

    Идеальная видимость на дороге при любых условиях

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force H1 — одни из самых ярких ламп, представленных на рынке. Они излучают на 130% больше света, а также характеризуются более длинным световым лучом. Увеличение обзора, сокращение времени реакции и большая безопасность — все это Philips X-tremeVision G-force Н1.

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    X-tremeVision G-force Выдержит вибрации 10G

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    Идеальная видимость на дороге при любых условиях

    До 130 % более яркий свет

    • Тип лампы: H1
    • 12В, 55Вт
    • Проверено: выдержит вибрации 10G
    • До 130% больше яркости
    • Количество ламп: 2 шт.

    До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

    Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

    Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

    Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

    Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

    Яркий свет с цветовой температурой, достигающей 3500 К, значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

    Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

    Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips X-tremeVision G-force рассчитаны на более длительный срок службы. Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

    Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

    Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (*при стандартном напряжении 13,2 В).

    Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям

    С какими бы препятствиями вам ни пришлось столкнуться на дороге, и как бы ни была разбита сама дорога, вы можете не беспокоиться за автомобильные лампы. Philips X-tremeVision G-force отличаются исключительной надежностью.

    Одни из самых безопасных ламп для дорог общей сети

    Philips X-tremeVision G-force — одни из самых безопасных и эффективных ламп головного освещения, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они полностью сертифицированы по стандартам ECE.

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы X-tremeVision G-force подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      Больше света

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      • Передняя противотуманная фара
      Цоколь
      P14,5s
      Обозначение
      12258XVGS2
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      X-tremeVision G-force
      Технология
      Галоген
      Тип
      H1

    • Срок службы

      Срок службы
      350 часов

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      До 3500  K
      Люмен
      1550 ±15% лм

    • Электрические характеристики

      напряжение
      12  В
      мощность в ваттах
      55 Вт

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12258XVGS2
      Код для заказа
      35520828

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      S2
      EAN1
      8727900355208
      EAN3
      8727900355215

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      73.9  г
      Длина
      11  см
      Ширина
      5.3  см
      Высота
      13.3  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      28.6  см
      Ширина
      14.1  см
      Высота
      12  см
      Вес брутто одного изделия
      0.45  кг

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