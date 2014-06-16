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Безопасность никогда не выглядела так красиво
Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности.Узнать обо всех преимуществах
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Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгий срок службы. Срок эксплуатации — до 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньший цикл по замене ламп. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)
Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.
Насыщенный белый свет ламп головного освещения с цветовой температурой до 3700 К лучше отражается от дорожной разметки и знаков. Яркий белый свет не позволяет заснуть за рулем и обеспечивает высокую скорость реакции, чтобы управление автомобилем в темное время суток стало более комфортным.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.
Улучшенная на 60% световая отдача позволяет другим водителям лучше видеть ваш автомобиль и предотвращать потенциально аварийные ситуации.
С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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