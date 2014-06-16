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    ColorVision Лампа для автомобильных фар, желтый

    12342CVPYS2

    Стильное освещение

    Добавьте яркие акценты с помощью ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Инновационные цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования в автомобильных фарах. Создайте стильное освещение, излучая безопасный белый свет!

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    ColorVision Лампа для автомобильных фар, желтый

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    Стильное освещение

    Добавьте яркие акценты

    • Тип лампы: H4
    • В упаковке: 2
    • 12 В, 60/55 Вт
    Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7

    Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7

    Чтобы узнать, какие лампы Philips ColorVision подойдут для вашего автомобиля, посетите веб-сайт www.philips.com/automotive

    Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп

    Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп

    Добавьте яркие акценты с помощью Philips ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Создайте стильное освещение!

    Цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования на дорогах

    Цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования на дорогах

    Лампы ColorVision соответствуют всем нормам ECE и имеют сертификат, разрешающий их использование на дорогах. Храните его в машине, куда бы вы ни отправились.

    Цветной свет благодаря новой технологии покрытия

    Цветной свет благодаря новой технологии покрытия

    Благодаря специальному покрытию лампы Philips ColorVision создают цветной эффект. Они соответствуют европейским стандартам и обеспечивают прекрасное освещение, излучая безопасный белый свет.

    Разработано для использования с рефлекторами. Возможность выбора цвета

    Разработано для использования с рефлекторами. Возможность выбора цвета

    Philips ColorVision отражают свет, направляя его через оптические элементы и создавая интересные цветные эффекты. Включите фары головного освещения — добавьте яркие акценты!

    На 60 % больше белого света для высокого уровня освещенности

    На 60 % больше белого света для высокого уровня освещенности

    Благодаря особой технологии Philips ColorVision излучают на 60 % больше белого света по сравнению с другими стандартными лампами. Лампы обеспечивают высокий уровень освещенности на дороге и создают необычный цветной эффект.

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

    Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

    Лучше видимость для быстрой реакции на дороге

    Доказано, что хорошая видимость улучшает реакцию водителя. Белый свет ColorVision обеспечивает видимость на 60 % лучше по сравнению с обычными лампами. Теперь вы будете готовы к любым ситуациям на дороге!

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Добавьте яркие акценты

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P43t-38
      Обозначение
      H4 ColorVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      ColorVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H4

    • Срок службы

      Срок службы
      До 400 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      1650/1000 +-15 %  лм
      Цветовая температура
      3350  K

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      60/55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12342CVPYS2
      Код для заказа
      36789828

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      S2
      EAN1
      8727900367898
      EAN3
      8727900367904

    • Информация об упакованном продукте

      Ширина
      4,7  см
      Высота
      12,8  см
      Длина
      11  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      29  см
      Ширина
      12  см
      Высота
      13,6  см
      Вес брутто одного изделия
      0,66  кг

    Badge-D2C

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