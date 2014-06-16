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Стильное освещение
Добавьте яркие акценты с помощью ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Инновационные цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования в автомобильных фарах. Создайте стильное освещение, излучая безопасный белый свет!Узнать обо всех преимуществах
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Чтобы узнать, какие лампы Philips ColorVision подойдут для вашего автомобиля, посетите веб-сайт www.philips.com/automotive
Добавьте яркие акценты с помощью Philips ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Создайте стильное освещение!
Лампы ColorVision соответствуют всем нормам ECE и имеют сертификат, разрешающий их использование на дорогах. Храните его в машине, куда бы вы ни отправились.
Благодаря специальному покрытию лампы Philips ColorVision создают цветной эффект. Они соответствуют европейским стандартам и обеспечивают прекрасное освещение, излучая безопасный белый свет.
Philips ColorVision отражают свет, направляя его через оптические элементы и создавая интересные цветные эффекты. Включите фары головного освещения — добавьте яркие акценты!
Благодаря особой технологии Philips ColorVision излучают на 60 % больше белого света по сравнению с другими стандартными лампами. Лампы обеспечивают высокий уровень освещенности на дороге и создают необычный цветной эффект.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.
Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.
Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.
Доказано, что хорошая видимость улучшает реакцию водителя. Белый свет ColorVision обеспечивает видимость на 60 % лучше по сравнению с обычными лампами. Теперь вы будете готовы к любым ситуациям на дороге!
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