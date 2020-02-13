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Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш автомобиль более заметным.Узнать обо всех преимуществах
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Лампы DiamondVision со специальным голубым покрытием колбы излучают яркий белый свет с цветовой температурой 5000 К и придают стильный вид автомобилю.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Наши лампы часто получают высокую оценку от экспертов автомобильной отрасли.
Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.
Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.
Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде.
Специальная технология Philips c УФ-фильтром предохраняет лампы головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения и одновременно гарантирует его долговечность.
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