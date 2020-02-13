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    DiamondVision Свет 5000 К, имитирующий дневной

    12342DVB1

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш автомобиль более заметным.

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    DiamondVision Свет 5000 К, имитирующий дневной

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    Ваш неповторимый стиль

    Сияющий белый свет до 5000 K

    • Тип лампы: H7
    • 12 В, 60/55 Вт
    • Стекло с синим покрытием
    • Не соответствует стандарту ECE
    • Количество ламп: 1 шт.
    Лампы DiamondVision излучают холодный белый свет с цветовой температурой 5000 К

    Лампы DiamondVision излучают холодный белый свет с цветовой температурой 5000 К

    Лампы DiamondVision со специальным голубым покрытием колбы излучают яркий белый свет с цветовой температурой 5000 К и придают стильный вид автомобилю.

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Производитель автомобильных ламп, удостоенный наград

    Производитель автомобильных ламп, удостоенный наград

    Наши лампы часто получают высокую оценку от экспертов автомобильной отрасли.

    В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

    В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

    Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла*

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла*

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

    Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

    Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

    Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости*

    Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости*

    Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Специальная технология Philips c УФ-фильтром предохраняет лампы головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения и одновременно гарантирует его долговечность.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      5000 К

    • Описание продукта

      Применение
      • Дополнительный дальний свет
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      PX26d
      Обозначение
      H7 WeatherVision
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Маркировка ECE
      n/a (не применимо)
      Линейка продукции
      DiamondVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H7

    • Срок службы

      Срок службы
      B3/Tc = 200/400

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      5000  K
      Люмен
      935 ± 15%  лм

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Код для заказа
      53289030

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900532890
      EAN3
      8727900532906

    Badge-D2C

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